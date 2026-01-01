Nasadiť Maloja jednoklikovou inštaláciou.
Samoobslužná databáza hudobných scrobble záznamov, ktorá premieňa vašu históriu počúvania na osobné rebríčky, štatistiky a profily v štýle Last.fm.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Maloja
Maloja je open-source samo-hostovaný hudobný scrobbler — predstavte si osobný Last.fm — ktorý zaznamenáva každú skladbu, ktorú prehráte, a premieňa históriu na grafy, rebríčky najlepších umelcov, grafy časových impulzov a ročné súhrny. Prijíma scrobble z klientov, ktoré už komunikujú s Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblermi a priamymi integráciami API z prehrávačov ako Plex, Jellyfin a Navidrome.
Samo-hostovanie Maloja na vašom vlastnom VPS uchováva súkromný, trvalý záznam vašich údajov o počúvaní namiesto toho, aby ste ich nechali na platforme tretej strany, ktorá môže zaniknúť, zmeniť ceny alebo upraviť spôsob, akým sú údaje sprístupnené. V kombinácii s obohatením metadát z Last.fm, Spotify, MusicBrainz a TheAudioDB získate bohatý osobný hudobný panel, ktorý prežije zmeny dodávateľov.
Kľúčové vlastnosti Maloja
Osobné počúvacie rebríčky
Prehliadajte si najlepších umelcov, albumy a skladby v konfigurovateľných časových rozsahoch s rebríčkami, trendovými čiarami a porovnaniami za jednotlivé obdobia.
Last.fm-kompatibilné API
Prijímajte scrobble z akéhokoľvek klienta, ktorý komunikuje s API Last.fm – telefóny, stolné prehrávače, skripty – bez písania vlastných adaptérov.
Integrácie prehrávača
Prijímajte scrobble priamo z Plex, Jellyfin, Navidrome, viacnásobných scrobblerov, mpdscribble a iných mostov vytvorených komunitou.
Pulzné časové grafy
Vizualizujte si, ako často počúvate konkrétnych interpretov, albumy alebo skladby v priebehu týždňov, mesiacov a rokov, aby ste odhalili znovuobjavenia a návaly počúvania.
Obohatenie metadát
Načítajte obrázky umelcov a obaly albumov z Last.fm, Spotify, MusicBrainz a TheAudioDB, aby váš ovládací panel vyzeral dokonale hneď po vybalení.
Last.fm proxy skrobľovanie
Voliteľne preposielajte prichádzajúce záznamy prehrávania na Last.fm, aby sa váš existujúci verejný profil naďalej aktualizoval, zatiaľ čo si zároveň budujete súkromný archív.
Prečo spustiť Maloja na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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