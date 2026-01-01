Zľava až do výšky 69 % na Maloja

Nasadiť Maloja jednoklikovou inštaláciou.

Samoobslužná databáza hudobných scrobble záznamov, ktorá premieňa vašu históriu počúvania na osobné rebríčky, štatistiky a profily v štýle Last.fm.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Maloja jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Maloja

Maloja je open-source samo-hostovaný hudobný scrobbler — predstavte si osobný Last.fm — ktorý zaznamenáva každú skladbu, ktorú prehráte, a premieňa históriu na grafy, rebríčky najlepších umelcov, grafy časových impulzov a ročné súhrny. Prijíma scrobble z klientov, ktoré už komunikujú s Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblermi a priamymi integráciami API z prehrávačov ako Plex, Jellyfin a Navidrome.

Samo-hostovanie Maloja na vašom vlastnom VPS uchováva súkromný, trvalý záznam vašich údajov o počúvaní namiesto toho, aby ste ich nechali na platforme tretej strany, ktorá môže zaniknúť, zmeniť ceny alebo upraviť spôsob, akým sú údaje sprístupnené. V kombinácii s obohatením metadát z Last.fm, Spotify, MusicBrainz a TheAudioDB získate bohatý osobný hudobný panel, ktorý prežije zmeny dodávateľov.

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Kľúčové vlastnosti Maloja

Osobné počúvacie rebríčky

Prehliadajte si najlepších umelcov, albumy a skladby v konfigurovateľných časových rozsahoch s rebríčkami, trendovými čiarami a porovnaniami za jednotlivé obdobia.

Last.fm-kompatibilné API

Prijímajte scrobble z akéhokoľvek klienta, ktorý komunikuje s API Last.fm – telefóny, stolné prehrávače, skripty – bez písania vlastných adaptérov.

Integrácie prehrávača

Prijímajte scrobble priamo z Plex, Jellyfin, Navidrome, viacnásobných scrobblerov, mpdscribble a iných mostov vytvorených komunitou.

Pulzné časové grafy

Vizualizujte si, ako často počúvate konkrétnych interpretov, albumy alebo skladby v priebehu týždňov, mesiacov a rokov, aby ste odhalili znovuobjavenia a návaly počúvania.

Obohatenie metadát

Načítajte obrázky umelcov a obaly albumov z Last.fm, Spotify, MusicBrainz a TheAudioDB, aby váš ovládací panel vyzeral dokonale hneď po vybalení.

Last.fm proxy skrobľovanie

Voliteľne preposielajte prichádzajúce záznamy prehrávania na Last.fm, aby sa váš existujúci verejný profil naďalej aktualizoval, zatiaľ čo si zároveň budujete súkromný archív.

Prečo spustiť Maloja na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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