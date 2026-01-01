Nasadiť Pinry pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Samoobslužná obrazová nástenka v štýle Pinterestu na ukladanie, označovanie a organizovanie obrázkov a videí.
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S čím sa dá postaviť Pinry
Pinry je open-source, samo-hostovaná obrazová nástenka, ktorá vám umožňuje zbierať, označovať a prehliadať obrázky, videá a webové stránky vo vizuálne príťažlivom dlaždicovom rozložení — podobne ako Pinterest, ale úplne pod vašou kontrolou. Kombinuje back-end Django REST Framework s front-endom Vue.js a dodáva sa ako jeden Docker kontajner podporovaný SQLite pre nastavenie bez závislostí.
Samo-hostovanie Pinry znamená, že vaša osobná zbierka zostáva súkromná na vašom vlastnom VPS, bez algoritmických kanálov, bez reklám a bez potreby účtu na prehliadanie, ak povolíte verejný prístup. Podpora viacerých používateľov, verejné a súkromné nástenky, kompatibilita s rozšíreniami prehliadača a plné REST API ho robia vhodným pre osobné zbierky aj pre malé spolupracujúce tímy.
Kľúčové vlastnosti Pinry
Objavovanie podľa značiek
Priraďte viacero značiek ku každému pinu a filtrujte celú svoju zbierku okamžite podľa značky – nie sú potrebné žiadne vnorené priečinky.
Viacužívateľské tabule
Vytvorte samostatné nástenky pre každého používateľa a spravujte viditeľnosť pomocou nastavení verejného alebo súkromného prístupu pre každú nástenku.
Podpora rozšírenia prehliadača
Uložte obrázky priamo z akejkoľvek webovej stránky na vašu nástenku Pinry pomocou oficiálneho rozšírenia prehliadača.
REST API
Automatizujte tvorbu pinov a spravujte kolekcie programovo prostredníctvom vstavaného Django REST Framework API.
Viacarchitektúrový Docker obraz
Oficiálny obraz podporuje AMD64, ARMv7 a ARMv8 – beží na štandardných VPS serveroch a doskách založených na ARM.
Prečo spustiť Pinry na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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