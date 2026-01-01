Nasadiť zabalené v inštalácii jedným kliknutím.
Minimalistická webová aplikácia na zdieľanie súkromných šifrovaných poznámok s kontrolou platnosti a ochranou heslom.
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S čím sa dá postaviť Enclosed
„Enclosed“ je open-source webová aplikácia na odosielanie súkromných, end-to-end šifrovaných poznámok. Pomocou natívnych kryptografických API prehliadača šifruje obsah na strane klienta predtým, než sa vôbec dostane na server – čo znamená, že hostiteľ nikdy nemá prístup k nešifrovanému textu. Poznámky je možné nastaviť tak, aby sa samy zničili po prečítaní alebo vypršali po konfigurovateľnom časovom období.
Vlastné hostovanie Enclosed na vašom VPS zaisťuje, že šifrované úložisko poznámok zostane úplne na vašej vlastnej infraštruktúre. Organizácie, ktoré narábajú s citlivými povereniami, API kľúčmi alebo dôvernými informáciami, získajú plnú kontrolu nad rezidenciou údajov a môžu presadzovať vlastné pravidlá vypršania platnosti bez spoliehania sa na hostované služby tretích strán.
Kľúčové vlastnosti Enclosed
Šifrovanie na strane klienta
Poznámky sú šifrované v prehliadači pred prenosom pomocou natívnych Web Crypto API, takže server nikdy nevidí nešifrovaný obsah.
Samodeštrukčné poznámky
Nastavte poznámky tak, aby vypršali po jedinom prečítaní alebo po definovanom časovom okne, čím sa zabezpečí, že citlivé informácie nebudú pretrvávať dlhšie, než je potrebné.
Ochrana heslom
Pridajte voliteľné heslo k akejkoľvek poznámke, vyžadujúce, aby sa príjemcovia overili predtým, ako bude možné obsah dešifrovať a zobraziť.
Zdieľateľné odkazy
Každá poznámka generuje jedinečnú URL, ktorá môže byť odoslaná prostredníctvom e-mailu, chatu alebo SMS – pre príjemcu nie je potrebný žiadny účet ani registrácia.
Ľahké nasadenie
Jeden kontajner s minimálnymi požiadavkami na zdroje uľahčuje spustenie Enclosed popri iných službách na tom istom VPS.
Prečo spustiť Enclosed na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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