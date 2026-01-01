Inštalácia Rivet jedným kliknutím.
Open-source runtime pre stavové aktéry poháňajúci AI agentov, kolaboratívne aplikácie a odolné pracovné postupy.
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S čím sa dá postaviť Rivet
Rivet je open-source orchestračný engine pre Rivet Aktory – dlhotrvajúce, ľahké procesy, ktorých stav žije v pamäti a je automaticky perzistentný. Na rozdiel od bezstavových serverless runtime prostredí si každý aktor udržiava svoj vlastný stav podporovaný SQLite, adresovateľnú identitu a denník udalostí, čo z neho robí prirodzenú voľbu pre AI agentov, multiplayerové herné relácie, kolaboratívne editory a trvalé pracovné postupy.
Samohosting Rivetu na vašom vlastnom VPS udržiava stav aktora, pamäť agenta a dáta pracovných postupov plne pod vašou kontrolou bez poplatkov za každé spustenie. Zahrnutý engine je dodávaný so vstavaným panelom Inspector na prehliadanie stavu aktora, opätovné prehrávanie pracovných postupov a ladenie živej prevádzky bez inštrumentácie kódu aplikácie.
Kľúčové vlastnosti Rivet
Stavoví aktéri
Dlhotrvajúce procesy so stavom v pamäti, perzistenciou SQLite a stabilnými adresovateľnými identitami pre agentov AI a viachráčske relácie.
Trvalé pracovné postupy
Beh pracovného postupu prežije pády a reštarty, pričom prehráva históriu udalostí, aby obchodná logika pokračovala presne tam, kde skončila.
Vstavaný inšpektor
Panel prehliadača na prehliadanie databáz SQLite aktérov, kontrolu stavu pracovného toku, monitorovanie udalostí a riadenie aktérov prostredníctvom REPL.
Polyglotné SDK
Pripojte bežcov prostredníctvom oficiálnych SDK RivetKit pre TypeScript, Rust, Python a Swift bez prepisovania existujúcich služieb.
Úložisko súborového systému
Pripravené na produkciu jednouzlové nasadenie podporené vstavaným úložiskom RocksDB – na spustenie nie je potrebná žiadna externá databáza.
Rozvrhovanie kontajnerov
Plánuje používateľský kód ako kontajnery naprieč uzlami bežcov, čo zjednodušuje spúšťanie agentov a herných serverov popri engine.
Prečo spustiť Rivet na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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