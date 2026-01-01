Nasaďte Evolution Go pomocou inštalácie na jedno kliknutie.
Vysokovýkonná brána WhatsApp API napísaná v Go pre automatizáciu správ s nízkymi nárokmi na zdroje a správu viacerých inštancií.
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S čím sa dá postaviť Evolution Go
Evolution Go je brána WhatsApp API prepísaná v Go, navrhnutá ako ľahká a efektívna alternatíva k Evolution API založenej na Node.js. Postavená na knižnici whatsmeow, poskytuje rovnaké základné možnosti automatizácie správ – správu viacerých inštancií, udalosti webhookov a RESTful API – pričom spotrebúva výrazne menej pamäte a spúšťa sa za menej ako sekundu vďaka kompilovanému runtime Go a natívnemu modelu súbežnosti.
Vlastné hostovanie Evolution Go na vašom VPS maximalizuje výhodu efektívnosti zdrojov jeho kompilovaného binárneho súboru. Všetky autentifikačné údaje a konverzačné dáta sú uložené vo vašej vlastnej databáze PostgreSQL, čo zaisťuje dátovú suverenitu a súlad bez nákladov za správu, ktoré robia komerčných poskytovateľov WhatsApp drahými vo veľkom rozsahu.
Kľúčové vlastnosti Evolution Go
Natívny výkon
Skompilovaný binárny súbor s konkurentnosťou založenou na gorutinách spracováva tisíce súbežných pripojení s 50-150 MB pamäte na inštanciu, čo je oveľa menej ako verzia v Node.js.
Spravovanie viacerých inštancií
Prevádzkujte viacero čísel WhatsApp z jedného nasadenia, pričom každá inštancia je nezávisle ovládaná a monitorovaná prostredníctvom REST API.
Doručenie udalostí Webhooku
Webhooky v reálnom čase okamžite odosielajú udalosti správ, pripojení a skupín do vašej aplikácie, čím umožňujú automatizované toky odpovedí a integráciu CRM.
Duálna databázová architektúra
Autentifikácia a používateľské údaje sú uložené v samostatných databázach PostgreSQL, čo zjednodušuje zálohovanie a umožňuje granulárne riadenie prístupu pre nasadenia s dôrazom na bezpečnosť.
Podpora fronty správ
Voliteľná integrácia RabbitMQ (AMQP) a NATS umožňuje škálovateľné architektúry riadené udalosťami pre operácie s vysokým objemom správ.
Prečo spustiť Evolution Go na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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