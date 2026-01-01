Nasadiť Jenkins inštaláciu jedným kliknutím.
Automatizačný server s otvoreným zdrojovým kódom na vytváranie CI/CD pipeline s viac ako 1 800 integráciami doplnkov.
Vyberte si VPS plán pre Jenkins
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Jenkins
Jenkins je popredný open-source automatizačný server na svete, ktorému dôverujú milióny vývojových tímov na pohon pipeline pre kontinuálnu integráciu a kontinuálne doručovanie. S viac ako 1 800 pluginmi sa Jenkins integruje prakticky s každým nástrojom v modernom vývoji softvéru – od Git a GitHub po Docker, Kubernetes, AWS a ďalej.
Samohosting Jenkinsu na vašom vlastnom VPS vám poskytuje vyhradené zdroje na zostavovanie bez cenotvorby za minútu, bez obmedzení času vykonávania a plnú kontrolu nad vaším prostredím zostavovania. Nainštalujte si akékoľvek SDK, kompilátor alebo závislosť, ktorú vaše projekty vyžadujú, bez narazenia na obmedzenia platformy.
Kľúčové vlastnosti Jenkins
Pipeline ako kód
Definujte pracovné postupy CI/CD v súbore Jenkinsfile pod správou verzií, čím sa vaša automatizácia stane reprodukovateľnou a preskúmateľnou spolu s kódom vašej aplikácie.
1 800+ pluginy
Integrujte Jenkins s GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack a prakticky akýmkoľvek nástrojom, na ktorom závisí váš vývojový pracovný postup.
Distribuované zostavenia
Rozloženie zostavení medzi viacerých agentov pre paralelné vykonávanie, čo dramaticky skracuje čas spätnej väzby pri rozsiahlych testovacích sadách.
Riadenie prístupu na základe rolí
Spravujte tímový prístup s podrobnými povoleniami, s podporou poskytovateľov overovania ako sú LDAP, Active Directory, OAuth a SAML.
Naplánované a spúšťané zostavenia
Spúšťajte zostavenia podľa plánov cron, webových háčikov Git, dokončenia nadradených úloh alebo brán manuálneho schvaľovania, aby zodpovedali akémukoľvek pracovnému postupu vydania.
Prečo spustiť Jenkins na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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