Nasaďte Matrix Synapse inštaláciou na jedno kliknutie.
Decentralizovaný, šifrovaný end-to-end četový server pre bezpečnú komunikáciu v reálnom čase s plnou podporou federácie.
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S čím sa dá postaviť Matrix Synapse
Matrix Synapse je referenčný domáci server pre otvorený komunikačný protokol Matrix, umožňujúci zasielanie správ v reálnom čase, hlasové a videohovory, zdieľanie súborov a end-to-end šifrovanie naprieč federovanou sieťou serverov. Dôverujú mu vlády, univerzity a podniky po celom svete, Synapse umožňuje vašim používateľom bezpečne komunikovať, pričom všetky dáta zostávajú na vašej vlastnej infraštruktúre.
Federácia umožňuje vášmu serveru bezproblémovo sa pripojiť k iným serverom Matrix, aby vaši používatelia mohli osloviť kohokoľvek v globálnej sieti Matrix. Vďaka prepojeniam so službami Slack, Discord, IRC a Telegram sa Synapse integruje do existujúcich komunikačných pracovných postupov bez toho, aby nútil všetkých na jednu platformu.
Kľúčové vlastnosti Matrix Synapse
End-to-end šifrovanie
Všetky súkromné správy a skupinové chaty sú predvolene šifrované, čím sa zabezpečuje, že údaje zostanú súkromné dokonca aj pred správcami servera.
Podpora federácie
Komunikujte s používateľmi na akomkoľvek serveri Matrix po celom svete prostredníctvom bezproblémovej medzi-serverovej federácie.
Platformové mosty
Pripojte sa k Slack, Discord, IRC, Telegram a ďalším platformám prostredníctvom protokolových mostov.
Izby a priestory
Organizujte konverzácie pomocou miestností, priestorov, vlákien, reakcií a úpravy správ pre štruktúrovanú komunikáciu.
Hlasové a videohovory
Uskutočňujte VoIP hlasové a videohovory priamo v klientoch Matrix bez externých služieb.
SSO integrácia
Autentifikujte používateľov prostredníctvom poskytovateľov OIDC, SAML a CAS pre podnikové jednotné prihlásenie.
Prečo spustiť Matrix Synapse na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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