Nasadiť Nuclio jednoklikovou inštaláciou.
Vysokovýkonná open-source bezserverová platforma na spracovanie udalostí a dát v reálnom čase s automatickým škálovaním a podporou GPU.
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S čím sa dá postaviť Nuclio
Nuclio je vysokovýkonná open-source bezserverová platforma pre spracovanie udalostí a dát v reálnom čase. Spúšťa váš kód ako funkcie, ktoré reagujú na širokú škálu spúšťačov — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS a plánované cron úlohy — a automaticky škáluje každú funkciu nahor a nadol na základe dopytu. Funkcie bežia v dedikovaných kontajneroch, ktoré sú vytvorené a nasadené priamo z ovládacieho panela prehliadača.
Na rozdiel od všeobecných automatizačných nástrojov je Nuclio navrhnuté pre rýchlosť, spracováva stovky tisíc udalostí za sekundu na proces, s voliteľnou akceleráciou GPU pre inferenciu strojového učenia. Vlastné hostovanie Nuclio na vašom vlastnom VPS udržuje vaše dátové pipeline, modely a zdroje udalostí pod vašou plnou kontrolou, bez poplatkov za cloud za každé vyvolanie a bez závislosti na dodávateľovi.
Kľúčové vlastnosti Nuclio
Real-timeové spúšťače udalostí
Spúšťajte funkcie z HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS a plánovačov cron bez písania akéhokoľvek spájacieho kódu.
Automatické škálovanie
Každá funkcia sa škáluje nahor pri zaťažení a späť nadol, keď je nečinná, čím sa udržiava efektívne využívanie zdrojov naprieč vašimi pracovnými záťažami.
Viacjazyčné runtime prostredia
Píšte funkcie v Go, Python, Java, .NET, Node.js alebo Shell pomocou runtime, ktoré sa najlepšie hodí pre každú úlohu.
GPU-akcelerovaná inferencia
Pripojte GPU k funkciám pre rýchlu inferenciu strojového učenia a dátovo náročné potrubia na spracovanie v reálnom čase.
Prehliadačový riadiaci panel
Vytvárajte, nasadzujte, vyvolávajte a monitorujte funkcie z čistého webového rozhrania bez toho, aby ste kedykoľvek opustili prehliadač.
Prečo spustiť Nuclio na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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