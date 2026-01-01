Nasadiť Kestra jedným kliknutím.
Open-source platforma na orchestráciu pracovných postupov, ktorá vám umožňuje vytvárať, plánovať a monitorovať dátové pipeline a automatizačné pracovné postupy pomocou vizuálneho editora.
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S čím sa dá postaviť Kestra
Kestra je open-source platforma na orchestráciu pracovných postupov riadená udalosťami, vytvorená pre inžinierov, ktorí potrebujú plánovať, spúšťať a monitorovať komplexné dátové toky bez písania štandardného infraštruktúrneho kódu. Kombinuje deklaratívnu definíciu pracovného postupu založenú na YAML s vizuálnym editorom v reálnom čase, grafom živej topológie a opakovaním vykonávania – vďaka čomu je prístupná pre začiatočníkov a dostatočne výkonná pre rozsiahle tímy dátových inžinierov.
Vlastné hostovanie Kestry na vašom VPS vám poskytuje neobmedzené pracovné postupy, úplnú dátovú suverenitu a možnosť pripojiť sa k akejkoľvek internej službe alebo databáze bez odhalenia poverení dodávateľovi SaaS. Vstavaná knižnica pluginov pokrýva viac ako 400 integrácií ihneď po vybalení.
Kľúčové vlastnosti Kestra
Vizuálny editor pracovných postupov
Vytvárajte a upravujte pracovné postupy v topologickom zobrazení založenom na prehliadači, ktoré sa vykresľuje v reálnom čase, keď píšete YAML – nie je potrebný žiadny samostatný nástroj na diagramy.
Udalosťou riadené spúšťače
Spúšťajte pracovné postupy podľa plánov, webových háčikov, príchodov súborov, udalostí frontu správ alebo zmien v databáze pomocou vstavaných typov spúšťačov.
400+ pluginy
Pripojte sa k AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP API a desiatkam databáz bez písania kódu konektora.
Prehrávanie vykonania
Znova spustiť akékoľvek predchádzajúce vykonanie z ľubovoľnej úlohy, skontrolovať vstupy a výstupy v každom kroku a odladiť zlyhania bez reštartovania celého pipeline.
Paralelné vykonávanie úloh
Spúšťajte skupiny úloh paralelne alebo sekvenčne v rámci rovnakého pracovného postupu na maximalizáciu priepustnosti a minimalizáciu celkovej latencie pipeline.
Prečo spustiť Kestra na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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