Nasadiť Grocy inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužná aplikácia na správu potravín a domácnosti na sledovanie zásob potravín, dátumov spotreby a nákupných zoznamov.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Grocy
Grocy je webový systém na správu domácnosti postavený na inventári potravín. Sleduje, čo máte, kedy to expirovalo a koľko toho spotrebujete, a potom tieto údaje používa na generovanie presných nákupných zoznamov, predchádzanie plytvaniu a pomáha vám plánovať recepty z ingrediencií, ktoré už máte v špajzi.
Vlastné hostovanie na vašom VPS znamená, že údaje o inventári vašej domácnosti zostanú súkromné, prístupné z každého rodinného zariadenia, či už doma alebo v obchode, a nikdy nebudú viazané na predplatné ani vypnuté dodávateľom. Ľahký PHP a SQLite stack beží pohodlne popri iných službách aj na skromnom VPS.
Kľúčové vlastnosti Grocy
Sledovanie dátumu spotreby
Zaznamenávajte dátumy nákupu a spotreby pre každý produkt, aby vás Grocy mohol upozorniť predtým, ako sa položky pokazia, čím sa znižuje plytvanie potravinami v celej domácnosti.
Inteligentné nákupné zoznamy
Nákupné zoznamy sa generujú automaticky z požiadaviek receptov a minimálnych prahov zásob, takže kupujete len to, čo skutočne potrebujete.
Skenovanie čiarových kódov
Naskenujte čiarové kódy produktov z akéhokoľvek mobilného prehliadača na okamžité vyhľadanie a zaznamenanie položiek bez manuálneho zadávania názvov produktov alebo množstiev.
Spravovanie receptov
Ukladajte recepty s množstvami ingrediencií a nechajte Grocy skontrolovať váš aktuálny stav zásob predtým, ako pridáte presne to, čo chýba, do nákupného zoznamu.
Integrácia domácej automatizácie
Plnohodnotné REST API umožňuje integrácie s Home Assistant, aplikáciami na skenovanie čiarových kódov a inými samoobslužnými nástrojmi pre plne automatizovaný pracovný postup domácnosti
Prečo spustiť Grocy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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