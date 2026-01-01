Nasaďte DumbDrop jedným kliknutím.
Základný nahrávač súborov s funkciou potiahni a pusť, ktorý nahráva súbory priamo do priečinka – žiadna databáza, žiadne účty, žiadne starosti.
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S čím sa dá postaviť DumbDrop
DumbDrop je zámerne minimalistická aplikácia na nahrávanie súborov od DumbWare.io, postavená na myšlienke, že zdieľanie súborov so serverom by nemalo vyžadovať systém účtov, objektové úložisko ani cloudové predplatné. Rozhranie je jedna oblasť na presúvanie súborov – pretiahnite súbory a tie sa uložia na disk v nakonfigurovanom adresári na nahrávanie, ktorý plne ovládate.
Napriek malému rozsahu DumbDrop ponúka praktické doplnky, ako je voliteľná ochrana PIN kódom, podpora nahrávania adresárov, konfigurovateľné limity veľkosti, filtrovanie prípon súborov a upozornenia Apprise. Vlastné hostovanie na VPS udržuje nahrané súbory súkromné, odstraňuje poplatky za prenos za gigabajt od služieb tretích strán a poskytuje vám spoľahlivý odovzdávací bod pre spolupracovníkov, ktorí nemajú prístup k shellu alebo SFTP.
Kľúčové vlastnosti DumbDrop
Drag-and-drop nahrávania
Pretiahnite jeden súbor, viacero súborov alebo celý priečinok na stránku a pôvodná štruktúra adresárov sa zachová na disku.
Nevyžaduje sa databáza
Nahrané súbory sa zapisujú priamo do pripojeného adresára, takže zálohy sú jednoduchá kópia priečinka a nie je potrebné nič migrovať.
Voliteľná PIN ochrana
Nastavte 4-10-miestny PIN na obmedzenie nahrávania na zdieľaných serveroch bez zriadenia kompletného autentifikačného systému.
Apprise oznámenia
Dostávajte upozornenia prostredníctvom akéhokoľvek kanála podporovaného službou Apprise vždy, keď pristane nový súbor, s prispôsobiteľnými šablónami pre názov súboru, veľkosť a využitie úložiska.
Výpis a čistenie súborov
Povoľte voliteľný prehliadač súborov na stiahnutie alebo odstránenie nahraných súborov priamo z webového rozhrania bez prístupu SSH.
Rozšírenie a obmedzenia veľkosti
Obmedzte akceptované typy súborov a maximálnu veľkosť nahrávaných súborov, aby ste zabezpečili, že oblasť na presúvanie súborov bude používaná tak, ako zamýšľate.
Prečo spustiť DumbDrop na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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