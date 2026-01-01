Nasadenie SmokePingu jedným kliknutím.
Monitor dlhodobej latencie a straty paketov, ktorý vizualizuje chvenie siete a dosiahnuteľnosť ako dymové RRD grafy.
Vyberte si VPS plán pre SmokePing
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť SmokePing
SmokePing je dlhodobý monitor latencie, ktorý v pravidelných intervaloch preveruje ciele a výsledky zobrazuje ako dymové RRD grafy, kde farebný pás okolo mediánu na prvý pohľad vizualizuje chvenie a stratu paketov. Vytvorený Tobiasom Oetikerom (autorom MRTG a RRDtool), je de facto nástrojom na dosiahnuteľnosť siete pre ISP, poskytovateľov hostingu a domáce laboratóriá už viac ako dvadsať rokov.
Vlastné hostovanie SmokePingu na vašom vlastnom VPS vám poskytuje trvalý pozorovací bod na meranie toho, ako pevná lokalita vidí zvyšok internetu — užitočné na diagnostiku problémov s ISP, porovnávanie tranzitných poskytovateľov, sledovanie súladu SLA pre vzdialené lokality a udržiavanie dlhodobého záznamu o tom, ako dostupné sú vaše služby. Nasadenie sa dodáva s trvalými zväzkami pre konfiguráciu aj historickú databázu RRD.
Kľúčové vlastnosti SmokePing
Dymové RRD grafy
Vykreslite mediánovú latenciu s farebným pásom, ktorý zobrazuje varianciu a stratu paketov na jednom obrázku, čím sa chvenie (jitter) a krátkodobé výpadky (brownouts) stanú okamžite viditeľnými.
Viacero typov sond
Kombinujte sondy ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing a Curl v jednej inštancii na spoločné monitorovanie sieťových ciest a dostupnosti aplikácií.
Hierarchické ciele
Zoskupte ciele do stromových sekcií, aby boli panely prehľadné, keď monitorujete mnoho hostiteľov naprieč regiónmi, lokalitami alebo poskytovateľmi.
Prahové upozornenia
Spustite e-mailové alebo skriptové upozornenia, keď cieľ prekročí konfigurovateľné prahové hodnoty straty alebo latencie počas dlhšieho obdobia.
Hlavné / podradené sondy
Spustite ďalšie uzly SmokePing ako podriadené na vzdialených miestach a agregujte ich výsledky v hlavnom používateľskom rozhraní na monitorovanie z viacerých miest.
Dlhodobé uchovávanie
Databázy RRD typu round-robin uchovávajú denné, týždenné, mesačné a ročné zobrazenia s konštantným využitím disku, ideálne na odhaľovanie dlhodobých degradácií.
Prečo spustiť SmokePing na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.