Zľava až do výšky 69 % na SmokePing

Nasadenie SmokePingu jedným kliknutím.

Monitor dlhodobej latencie a straty paketov, ktorý vizualizuje chvenie siete a dosiahnuteľnosť ako dymové RRD grafy.

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5,49/mes.
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Nasadenie SmokePingu jedným kliknutím.

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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
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64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť SmokePing

SmokePing je dlhodobý monitor latencie, ktorý v pravidelných intervaloch preveruje ciele a výsledky zobrazuje ako dymové RRD grafy, kde farebný pás okolo mediánu na prvý pohľad vizualizuje chvenie a stratu paketov. Vytvorený Tobiasom Oetikerom (autorom MRTG a RRDtool), je de facto nástrojom na dosiahnuteľnosť siete pre ISP, poskytovateľov hostingu a domáce laboratóriá už viac ako dvadsať rokov.

Vlastné hostovanie SmokePingu na vašom vlastnom VPS vám poskytuje trvalý pozorovací bod na meranie toho, ako pevná lokalita vidí zvyšok internetu — užitočné na diagnostiku problémov s ISP, porovnávanie tranzitných poskytovateľov, sledovanie súladu SLA pre vzdialené lokality a udržiavanie dlhodobého záznamu o tom, ako dostupné sú vaše služby. Nasadenie sa dodáva s trvalými zväzkami pre konfiguráciu aj historickú databázu RRD.

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Kľúčové vlastnosti SmokePing

Dymové RRD grafy

Vykreslite mediánovú latenciu s farebným pásom, ktorý zobrazuje varianciu a stratu paketov na jednom obrázku, čím sa chvenie (jitter) a krátkodobé výpadky (brownouts) stanú okamžite viditeľnými.

Viacero typov sond

Kombinujte sondy ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing a Curl v jednej inštancii na spoločné monitorovanie sieťových ciest a dostupnosti aplikácií.

Hierarchické ciele

Zoskupte ciele do stromových sekcií, aby boli panely prehľadné, keď monitorujete mnoho hostiteľov naprieč regiónmi, lokalitami alebo poskytovateľmi.

Prahové upozornenia

Spustite e-mailové alebo skriptové upozornenia, keď cieľ prekročí konfigurovateľné prahové hodnoty straty alebo latencie počas dlhšieho obdobia.

Hlavné / podradené sondy

Spustite ďalšie uzly SmokePing ako podriadené na vzdialených miestach a agregujte ich výsledky v hlavnom používateľskom rozhraní na monitorovanie z viacerých miest.

Dlhodobé uchovávanie

Databázy RRD typu round-robin uchovávajú denné, týždenné, mesačné a ročné zobrazenia s konštantným využitím disku, ideálne na odhaľovanie dlhodobých degradácií.

Prečo spustiť SmokePing na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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