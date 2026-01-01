Nasadiť Super Produktivitu jedným kliknutím.
Pokročilý správca úloh kombinujúci zoznamy úloh, sledovanie času, časovač Pomodoro a integrácie s Jira, GitHub a GitLab v jednom nástroji.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Super Productivity
Super Productivity zjednocuje správu úloh, sledovanie času a integrácie vývojárskych nástrojov do jednej aplikácie. Kombinuje štruktúrované zoznamy úloh s časovým riadením založeným na Pomodoro, automatickým generovaním časových výkazov a priamymi integráciami s Jira, GitHub, GitLab a Trello — takže priradené problémy sa automaticky prenesú do vášho zoznamu úloh bez manuálneho zadávania a záznamy práce sa automaticky synchronizujú späť.
Vlastné hostovanie na vašom VPS sprístupňuje Super Productivity z akéhokoľvek prehliadača bez inštalácie desktopovej aplikácie, pričom vaše údaje o úlohách, podrobnosti o klientoch a pracovné vzorce zostávajú na infraštruktúre, ktorú kontrolujete. Žiadna analytika, žiadna telemetria a žiadne poplatky za používateľa.
Kľúčové vlastnosti Super Productivity
Integrované sledovanie času
Sledujte čas na úlohu s automatickým generovaním časových výkazov – ideálne pre fakturáciu klientov, reportovanie sprintov a pochopenie, kam idú vaše hodiny.
Pomodoro časovač
Vstavaná podpora techniky Pomodoro s konfigurovateľnými intervalmi práce a prestávok plus pripomienky na udržanie sústredenia a predchádzanie vyhoreniu.
Jira a GitHub synchronizácia
Automaticky importujte priradené tikety Jira a problémy GitHub do vášho zoznamu úloh a odosielajte záznamy práce späť, aby ste udržali projektové nástroje synchronizované.
Podúlohy a projekty
Organizujte prácu s hierarchickými podúlohami, projektmi a farebne odlíšenými značkami, aby zložité iniciatívy zostali štruktúrované a zvládnuteľné.
Metriky produktivity
Sleduje dokončené úlohy, čas sústredenia a denné vzorce v priebehu času, aby ste mohli identifikovať úzké miesta v pracovnom postupe a zlepšiť svoje návyky.
Prečo spustiť Super Productivity na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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