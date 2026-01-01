Nasaďte EspoCRM jednoklikovou inštaláciou.
Bezplatná open-source CRM platforma na správu potenciálnych zákazníkov, kontaktov, obchodov, kampaní a prípadov podpory v čistom, prispôsobiteľnom rozhraní.
Vyberte si VPS plán pre EspoCRM
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť EspoCRM
EspoCRM je plne open-source CRM platforma vytvorená pre organizácie všetkých veľkostí, ktoré potrebujú flexibilný, prispôsobiteľný systém na správu vzťahov so zákazníkmi. Pokrýva celý predajný cyklus – potenciálnych zákazníkov, účty, kontakty, príležitosti a aktivity – spolu s marketingovými kampaňami, integráciou e-mailu a vstavaným helpdeskom pre prípady podpory.
Vlastné hostovanie EspoCRM na vašom VPS dáva všetky vaše zákaznícke dáta pod vašu priamu kontrolu bez licenčných poplatkov za používateľa, bez závislosti na dodávateľovi a so slobodou rozšíriť platformu o vlastné entity, polia a pracovné postupy, aby zodpovedali vašim presným obchodným procesom.
Kľúčové vlastnosti EspoCRM
Úplný predajný pipeline
Sledujte potenciálnych zákazníkov od prvého kontaktu až po uzavretie obchodu s prispôsobiteľnými fázami príležitostí, záznamami aktivít a prognózovaním, ktoré sú zabudované v každom zázname účtu.
Marketingové kampane
Vytvárajte a odosielajte e-mailové kampane cieleným zoznamom kontaktov so sledovaním otvorenia a kliknutí, bez potreby marketingovej platformy tretej strany.
Vlastné entity a Polia
Vytvárajte vlastné dátové modely s novými typmi entít, poľami, vzťahmi a zobrazeniami prostredníctvom panela správcu – pre väčšinu prispôsobení nie je potrebné žiadne kódovanie.
Vstavaný Helpdesk
Spravujte prípady zákazníckej podpory pomocou tiketingového systému, ktorý sa priamo prepája s kontaktmi, účtami a záznamami o predaji pre úplný kontext.
REST API a Integrácie
Pripojte EspoCRM k externým systémom prostredníctvom čistého REST API, so vstavanými integráciami pre e-mailové servery, VoIP a populárne obchodné nástroje.
Prečo spustiť EspoCRM na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.