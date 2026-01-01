Zľava až do výšky 69 % na EspoCRM

Nasaďte EspoCRM jednoklikovou inštaláciou.

Bezplatná open-source CRM platforma na správu potenciálnych zákazníkov, kontaktov, obchodov, kampaní a prípadov podpory v čistom, prispôsobiteľnom rozhraní.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte EspoCRM jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť EspoCRM

EspoCRM je plne open-source CRM platforma vytvorená pre organizácie všetkých veľkostí, ktoré potrebujú flexibilný, prispôsobiteľný systém na správu vzťahov so zákazníkmi. Pokrýva celý predajný cyklus – potenciálnych zákazníkov, účty, kontakty, príležitosti a aktivity – spolu s marketingovými kampaňami, integráciou e-mailu a vstavaným helpdeskom pre prípady podpory.

Vlastné hostovanie EspoCRM na vašom VPS dáva všetky vaše zákaznícke dáta pod vašu priamu kontrolu bez licenčných poplatkov za používateľa, bez závislosti na dodávateľovi a so slobodou rozšíriť platformu o vlastné entity, polia a pracovné postupy, aby zodpovedali vašim presným obchodným procesom.

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Kľúčové vlastnosti EspoCRM

Úplný predajný pipeline

Sledujte potenciálnych zákazníkov od prvého kontaktu až po uzavretie obchodu s prispôsobiteľnými fázami príležitostí, záznamami aktivít a prognózovaním, ktoré sú zabudované v každom zázname účtu.

Marketingové kampane

Vytvárajte a odosielajte e-mailové kampane cieleným zoznamom kontaktov so sledovaním otvorenia a kliknutí, bez potreby marketingovej platformy tretej strany.

Vlastné entity a Polia

Vytvárajte vlastné dátové modely s novými typmi entít, poľami, vzťahmi a zobrazeniami prostredníctvom panela správcu – pre väčšinu prispôsobení nie je potrebné žiadne kódovanie.

Vstavaný Helpdesk

Spravujte prípady zákazníckej podpory pomocou tiketingového systému, ktorý sa priamo prepája s kontaktmi, účtami a záznamami o predaji pre úplný kontext.

REST API a Integrácie

Pripojte EspoCRM k externým systémom prostredníctvom čistého REST API, so vstavanými integráciami pre e-mailové servery, VoIP a populárne obchodné nástroje.

Prečo spustiť EspoCRM na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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