Nasadiť Convex inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source reaktívna databázová platforma s dotazmi v reálnom čase, ACID transakciami a bezserverovými funkciami pre moderné aplikácie.
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S čím sa dá postaviť Convex
Convex je reaktívna databázová platforma, ktorá prehodnocuje architektúru backendu pre moderné aplikácie. Kombinuje dokumentovú databázu s predplatnými dotazov v reálnom čase, transakciami ACID a bezserverovými funkciami, ktoré bežia priamo popri vašich dátach — všetko v jednej integrovanej platforme. Keď sa dáta zmenia, každý prihlásený klient sa automaticky aktualizuje bez dotazovania alebo manuálnej správy WebSocketu.
Vlastné hostovanie Convexu na vašom VPS vám poskytuje vyhradený výpočtový výkon pre konzistentný výkon databázy a úplnú suverenitu dát, čo je kľúčové pre aplikácie spracovávajúce používateľské dáta podliehajúce predpisom o ochrane súkromia. Toto nasadenie zahŕňa backend Convex pre ukladanie dát a vykonávanie funkcií a panel na správu vašej databázy, monitorovanie dotazov a nasadzovanie bezserverových funkcií. Po prvom spustení vygenerujte administrátorský kľúč spustením: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Kľúčové vlastnosti Convex
Reaktívne dotazy v reálnom čase
Dopyty automaticky odosielajú aktualizácie pripojeným klientom v momente zmeny dát, bez cyklického dopytovania alebo manuálneho kódu WebSocket.
ACID transakcie
Každý zápis je plne transakčný, čo zabezpečuje konzistentnosť dát pri súbežných aktualizáciách vo viacužívateľských aplikáciách.
Bezserverové funkcie
Napíšte backend logiku ako funkcie TypeScriptu, ktoré bežia priamo vo vnútri databázového enginu, spolu s vašimi dátami.
Vstavané úložisko súborov
Ukladajte a poskytujte súbory natívne bez konfigurácie samostatnej služby objektového úložiska alebo integrácie CDN.
Ladenie s cestovaním v čase
Skúmajte historické stavy dát a znova prehrávajte minulé dopyty na diagnostiku chýb bez ich reprodukovania v produkčnom prostredí.
Prečo spustiť Convex na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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