Nasadenie NocoDB inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source alternatíva k Airtable, ktorá transformuje akúkoľvek SQL databázu na tabuľku pre spoluprácu s automaticky generovanými API.
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S čím sa dá postaviť NocoDB
NocoDB je popredná open-source alternatíva k Airtable, ktorá mení databázy PostgreSQL, MySQL a iné SQL databázy na intuitívne tabuľkové rozhrania, ktoré môžu netechnickí používatelia s istotou spravovať. Ponúka zobrazenia mriežky, kanbanu, galérie, kalendára a formulárov spolu s automaticky generovanými REST a GraphQL API, bohatými typmi polí a spoluprácou v reálnom čase — to všetko bez cenotvorby za používateľa.
Vlastné hostovanie NocoDB na vašom VPS zabezpečuje, že citlivé obchodné údaje nikdy neopustia vašu infraštruktúru, eliminuje obmedzenia cenotvorby podľa počtu používateľov a dáva vášmu tímu plnú silu relačnej databázy za no-code front-endom, ktorý môže používať ktokoľvek.
Kľúčové vlastnosti NocoDB
Viacero typov zobrazenia
Prepínajte medzi mriežkovými, kanbanovými, galériovými, kalendárovými a formulárovými zobrazeniami pre rovnaké údaje, čo umožňuje každému členovi tímu pracovať vo formáte, ktorý vyhovuje jeho pracovnému postupu.
Automaticky generované API
Každá tabuľka automaticky sprístupňuje koncové body REST a GraphQL, čo umožňuje vývojárom vytvárať vlastné integrácie a front-endy bez písania backend kódu.
Bohaté typy polí
Prílohy, vzorce, vyhľadávania, súhrny a prepojené záznamy prinášajú silu tabuľkového procesora do vašich relačných dát bez komplexných SQL dotazov.
Granulárna kontrola prístupu
Nastavte povolenia na úrovni pracovného priestoru, databázy a tabuľky pomocou správy rolí, aby každý člen tímu videl len to, čo potrebuje.
Automatizácia webhookov
Automaticky spúšťajte externé pracovné postupy a integrácie, keď sa zmenia dáta, pripojením NocoDB k vašim existujúcim nástrojom bez vlastného kódu.
Import z Airtable
Migrujte existujúce databázy Airtable, súbory CSV alebo tabuľky programu Excel s detekciou schémy, čo uľahčuje prechod bez nutnosti prestavby vašich údajov od základov.
Prečo spustiť NocoDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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