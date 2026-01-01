Zľava až do výšky 69 % na NocoDB

Nasadenie NocoDB inštaláciou jedným kliknutím.

Open-source alternatíva k Airtable, ktorá transformuje akúkoľvek SQL databázu na tabuľku pre spoluprácu s automaticky generovanými API.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie NocoDB inštaláciou jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre NocoDB

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť NocoDB

NocoDB je popredná open-source alternatíva k Airtable, ktorá mení databázy PostgreSQL, MySQL a iné SQL databázy na intuitívne tabuľkové rozhrania, ktoré môžu netechnickí používatelia s istotou spravovať. Ponúka zobrazenia mriežky, kanbanu, galérie, kalendára a formulárov spolu s automaticky generovanými REST a GraphQL API, bohatými typmi polí a spoluprácou v reálnom čase — to všetko bez cenotvorby za používateľa.

Vlastné hostovanie NocoDB na vašom VPS zabezpečuje, že citlivé obchodné údaje nikdy neopustia vašu infraštruktúru, eliminuje obmedzenia cenotvorby podľa počtu používateľov a dáva vášmu tímu plnú silu relačnej databázy za no-code front-endom, ktorý môže používať ktokoľvek.

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Kľúčové vlastnosti NocoDB

Viacero typov zobrazenia

Prepínajte medzi mriežkovými, kanbanovými, galériovými, kalendárovými a formulárovými zobrazeniami pre rovnaké údaje, čo umožňuje každému členovi tímu pracovať vo formáte, ktorý vyhovuje jeho pracovnému postupu.

Automaticky generované API

Každá tabuľka automaticky sprístupňuje koncové body REST a GraphQL, čo umožňuje vývojárom vytvárať vlastné integrácie a front-endy bez písania backend kódu.

Bohaté typy polí

Prílohy, vzorce, vyhľadávania, súhrny a prepojené záznamy prinášajú silu tabuľkového procesora do vašich relačných dát bez komplexných SQL dotazov.

Granulárna kontrola prístupu

Nastavte povolenia na úrovni pracovného priestoru, databázy a tabuľky pomocou správy rolí, aby každý člen tímu videl len to, čo potrebuje.

Automatizácia webhookov

Automaticky spúšťajte externé pracovné postupy a integrácie, keď sa zmenia dáta, pripojením NocoDB k vašim existujúcim nástrojom bez vlastného kódu.

Import z Airtable

Migrujte existujúce databázy Airtable, súbory CSV alebo tabuľky programu Excel s detekciou schémy, čo uľahčuje prechod bez nutnosti prestavby vašich údajov od základov.

Prečo spustiť NocoDB na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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