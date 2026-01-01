Nasaďte PhotoPrism inštaláciou na jedno kliknutie.
Aplikácia na správu fotografií poháňaná AI, ktorá automaticky organizuje, označuje a vyhľadáva vašu knižnicu fotografií bez nahrávania do cloudov tretích strán.
Vyberte si VPS plán pre PhotoPrism
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť PhotoPrism
PhotoPrism je platforma na správu fotografií s prioritou súkromia, ktorá využíva AI na automatické triedenie, označovanie a vyhľadávanie vo vašej celej zbierke fotografií. Rozpoznávanie tvárí, detekcia objektov a organizácia na základe polohy fungujú lokálne na vašom serveri — vaše fotografie nikdy neopustia váš hardvér.
Samohosting PhotoPrism na vašom VPS vám poskytuje výkonnú alternatívu k Google Photos a iCloud, ktorá sa škáluje na milióny obrázkov, podporuje súbory RAW a 4K video a udržuje každú spomienku pod vašou plnou kontrolou bez obmedzení úložiska uložených plánom predplatného tretej strany.
Kľúčové vlastnosti PhotoPrism
Značkovanie poháňané AI
Automaticky klasifikuje fotografie podľa predmetu, scény a objektov pomocou strojového učenia priamo v zariadení — nevyžaduje sa spracovanie v cloude.
Rozpoznávanie tváre
Zoskupuje fotografie podľa osôb, ktoré sú na nich, aby ste okamžite našli každú fotografiu člena rodiny alebo priateľa v celej vašej knižnici.
Výkonné vyhľadávanie
Nájdite fotografie pomocou dotazov v prirodzenom jazyku ako „západ slnka na pláži“ alebo filtrujte podľa dátumu, fotoaparátu, polohy a automaticky zistených štítkov súčasne.
Podpora RAW a videa
Spracováva RAW súbory z profesionálnych fotoaparátov, HEIF z iPhonov a 4K video s automatickým prekódovaním pre prehrávanie v prehliadači.
Poloha a Zobrazenie mapy
Zobrazuje geotagované fotografie na interaktívnej mape a automaticky ich zoskupuje podľa polohy na geografické prehliadanie.
Prečo spustiť PhotoPrism na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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