Nasadiť ByteChef pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Open-source low-code platforma pre integráciu API a automatizáciu pracovných postupov s viac ako 200 vstavanými konektormi.
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S čím sa dá postaviť ByteChef
ByteChef je open-source platforma s nízkym kódom, ktorá umožňuje tímom vytvárať integrácie API a automatizovať pracovné postupy naprieč aplikáciami SaaS, internými API a databázami prostredníctvom vizuálneho editora. S podporou pre viac ako 200 komponentov a viacerých programovacích jazykov môžu technickí aj netechnickí používatelia vytvárať sofistikované automatizácie bez písania rozsiahleho kódu.
Vlastné hostovanie ByteChef na vašom vlastnom VPS udržiava vašu logiku pracovných postupov, poverenia a obchodné údaje úplne pod vašou kontrolou — žiadny prístup dodávateľa, žiadne ceny založené na používaní a žiadna závislosť od cloudovej automatizácie tretej strany.
Kľúčové vlastnosti ByteChef
Vizuálny Workflow Editor
Navrhujte komplexné automatizačné toky pomocou rozhrania potiahni a pusť, vďaka čomu je integrácia prístupná bez hlbokých znalostí kódovania.
200+ predpripravených konektorov
Pripojte sa okamžite k populárnym aplikáciám SaaS, databázam a API bez toho, aby ste museli od základov vytvárať vlastné integrácie.
Viacjazyčná podpora
Napíšte vlastnú logiku v jazykoch Java, JavaScript, Python alebo Ruby, aby vývojári mohli rozšíriť pracovné postupy v jazyku, ktorý už poznajú.
Architektúra pripravená na AI
Vstavané komponenty AI umožňujú tímom vložiť inteligentné rozhodovanie do automatizácií bez samostatnej infraštruktúry AI.
Pokročilé ovládanie toku
Podmienky, prepínače, cykly a paralelné vykonávanie poskytujú presnú kontrolu nad tým, ako sa spúšťa komplexná obchodná logika.
Prečo spustiť ByteChef na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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