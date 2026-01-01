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Kolaboratívny markdown editor v reálnom čase pre tímy na spoločné písanie dokumentácie, zápisníc zo stretnutí a prezentácií.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  € /mes.
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69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
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RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
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RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
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RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť CodiMD

CodiMD je open-source, samo-hostovaný kolaboratívny editor markdownu v reálnom čase, postavený na základoch HackMD. Umožňuje viacerým členom tímu upravovať ten istý dokument súčasne s okamžitou synchronizáciou, vďaka čomu je ideálny pre technickú dokumentáciu, poznámky zo sprintov, záznamy o architektonických rozhodnutiach a akýkoľvek druh kolaboratívneho písania. Editor s rozdelenou obrazovkou vykresľuje markdown naživo, takže autori vždy presne vidia, ako bude ich obsah vyzerať.

Samo-hostovanie CodiMD znamená, že vaše poznámky a dokumenty nikdy neprechádzajú cez servery tretích strán, čo je dôležité pre organizácie, ktoré spracúvajú interné stratégie, informácie o klientoch alebo technické špecifikácie. Všetky dáta zostávajú vo vašej databáze PostgreSQL podporovanej VPS a vy kontrolujete, kto sa môže registrovať a pristupovať k platforme. Toto nasadenie spája server CodiMD s PostgreSQL pre spoľahlivé ukladanie dokumentov a používateľov.

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Kľúčové vlastnosti CodiMD

Spolupráca v reálnom čase

Viacerí autori upravujú ten istý dokument súčasne so živou synchronizáciou a individuálnymi indikátormi kurzora.

Bohaté vykresľovanie Markdownu

Vykresľujte diagramy, UML schémy, matematické vzorce, bloky kódu so zvýraznením syntaxe a vložené médiá z markdownu.

Režim prezentácie

Preveďte akýkoľvek dokument Markdown na prezentáciu bez opustenia editora.

História verzií

Prehliadajte a obnovujte predchádzajúce revízie akéhokoľvek dokumentu, aby žiadna spoločná úprava nebola nikdy natrvalo stratená.

Viacero exportných formátov

Exportujte dokumenty do PDF, HTML alebo surového markdownu na zdieľanie obsahu mimo platformy v prípade potreby.

Prečo spustiť CodiMD na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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