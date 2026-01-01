Nasaďte CodiMD jedným kliknutím.
Kolaboratívny markdown editor v reálnom čase pre tímy na spoločné písanie dokumentácie, zápisníc zo stretnutí a prezentácií.
Vyberte si VPS plán pre CodiMD
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť CodiMD
CodiMD je open-source, samo-hostovaný kolaboratívny editor markdownu v reálnom čase, postavený na základoch HackMD. Umožňuje viacerým členom tímu upravovať ten istý dokument súčasne s okamžitou synchronizáciou, vďaka čomu je ideálny pre technickú dokumentáciu, poznámky zo sprintov, záznamy o architektonických rozhodnutiach a akýkoľvek druh kolaboratívneho písania. Editor s rozdelenou obrazovkou vykresľuje markdown naživo, takže autori vždy presne vidia, ako bude ich obsah vyzerať.
Samo-hostovanie CodiMD znamená, že vaše poznámky a dokumenty nikdy neprechádzajú cez servery tretích strán, čo je dôležité pre organizácie, ktoré spracúvajú interné stratégie, informácie o klientoch alebo technické špecifikácie. Všetky dáta zostávajú vo vašej databáze PostgreSQL podporovanej VPS a vy kontrolujete, kto sa môže registrovať a pristupovať k platforme. Toto nasadenie spája server CodiMD s PostgreSQL pre spoľahlivé ukladanie dokumentov a používateľov.
Kľúčové vlastnosti CodiMD
Spolupráca v reálnom čase
Viacerí autori upravujú ten istý dokument súčasne so živou synchronizáciou a individuálnymi indikátormi kurzora.
Bohaté vykresľovanie Markdownu
Vykresľujte diagramy, UML schémy, matematické vzorce, bloky kódu so zvýraznením syntaxe a vložené médiá z markdownu.
Režim prezentácie
Preveďte akýkoľvek dokument Markdown na prezentáciu bez opustenia editora.
História verzií
Prehliadajte a obnovujte predchádzajúce revízie akéhokoľvek dokumentu, aby žiadna spoločná úprava nebola nikdy natrvalo stratená.
Viacero exportných formátov
Exportujte dokumenty do PDF, HTML alebo surového markdownu na zdieľanie obsahu mimo platformy v prípade potreby.
Prečo spustiť CodiMD na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.