Nasaďte Ralph jedným kliknutím.
Open-source platforma na správu IT aktív a infraštruktúry dátového centra s plnohodnotným REST API.
Vyberte si VPS plán pre Ralph
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Ralph
Ralph je open-source systém na správu aktív a CMDB (Configuration Management Database) vyvinutý spoločnosťou Allegro na správu IT infraštruktúry vo veľkom rozsahu. Pokrýva celý životný cyklus aktív — od nákupu a priradenia až po vyradenie — naprieč dátovými centrami aj back-office prostrediami, s integrovanou vizualizáciou dátového centra pre rozloženie rackov a plánovanie kapacity napájania.
Vlastné hostovanie Ralph na vašom VPS poskytuje vášmu IT tímu jednotný zdroj pravdy pre inventár hardvéru, softvérové licencie, zmluvy a dohody o podpore bez nákladov na predplatné za každé aktívum. Komplexné REST API umožňuje jednoduchú integráciu Ralph s existujúcimi systémami na správu tiketov, monitorovanie a obstarávanie.
Kľúčové vlastnosti Ralph
Sledovanie životného cyklu majetku
Sledujte každý majetok od objednávky cez priradenie, údržbu a vyradenie z prevádzky, s úplnou históriou a auditnou stopou pre súlad a vykazovanie nákladov.
Vizualizácia dátového centra
Mapujte fyzické rozloženia rackov s umiestnením potiahnutím a pustením, monitorujte spotrebu energie na rack a plánujte rozšírenia kapacity pred príchodom hardvéru.
REST API
Komplexné REST API vám umožňuje integrovať Ralph so systémami na správu tiketov, monitorovacími platformami a nástrojmi na obstarávanie, čím automatizujete aktualizácie inventára a eliminujete duplicitné zadávanie údajov.
Spravovanie softvérových licencií
Sledujte softvérové licencie, zmluvy a dohody o podpore spolu s hardvérovými prostriedkami, aby ste vždy vedeli, čo je licencované, kde je to nasadené a kedy sú splatné obnovenia.
Vlastné pracovné postupy
Definujte flexibilné stavy pracovného toku pre fázy životného cyklu majetku, aby sa vaše procesy obstarávania, prevádzky a vyraďovania z prevádzky dôsledne uplatňovali v celom tíme.
Prečo spustiť Ralph na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie
BunkerM
Všetko v jednom Mosquitto MQTT broker s webovým rozhraním, editorom ACL a živým monitorovaním