Nasaďte OpenTTD inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source multiplayerový herný server pre klasickú hru Transport Tycoon Deluxe, podporujúci až 255 súbežných hráčov.
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S čím sa dá postaviť OpenTTD
OpenTTD je bezplatná, open-source reimplementácia hry Transport Tycoon Deluxe, prelomovej simulačnej hry o doprave. Spustený ako vyhradený multiplayerový server, umožňuje až 255 hráčom súčasne stavať a súťažiť cez cestné, železničné, námorné a vzdušné siete na procedurálne generovaných alebo ručne vytvorených mapách. Desiatky rokov komunitného vývoja pridali nové typy máp, vylepšených AI protivníkov a bohatý ekosystém balíkov obsahu NewGRF pre vozidlá, priemysel a štýly miest.
Vlastné hostovanie vášho OpenTTD servera na VPS vám dáva plnú kontrolu nad nastaveniami hry, modmi, prístupom hráčov a viditeľnosťou servera – či už chcete súkromnú hru s priateľmi alebo verejne uvedený server objaviteľný prostredníctvom OpenTTD Game Coordinator.
Kľúčové vlastnosti OpenTTD
Podpora masívneho multiplayeru
Hostite až 255 súčasných hráčov s integrovanou podporou pre verejné, iba na pozvanie a heslom chránené herné režimy.
Podpora NewGRF Modov
Rozšírte váš server o komunitou vytvorené balíky obsahu NewGRF, ktoré pridávajú nové vozidlá, priemyselné odvetvia, typy terénu a vizuálne štýly.
Perzistencia uloženej hry
Konfigurovateľné intervaly automatického ukladania a trvalý dátový zväzok chránia postup v hre a umožňujú jednoduché vrátenie na akúkoľvek predchádzajúcu reláciu.
Objavovanie verejných serverov
Automaticky sa zaregistruje u koordinátora hry OpenTTD, aby hráči z celého sveta mohli nájsť a pripojiť sa k vášmu serveru prostredníctvom prehliadača serverov v hre.
Klasická hrateľnosť oživená
Verná reimplementácia hry Transport Tycoon Deluxe s desaťročiami vylepšení hrateľnosti, novými generátormi máp a vylepšenými AI protivníkmi.
Prečo spustiť OpenTTD na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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