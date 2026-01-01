Zľava až do výšky 69 % na OpenTTD

Nasaďte OpenTTD inštaláciou jedným kliknutím.

Open-source multiplayerový herný server pre klasickú hru Transport Tycoon Deluxe, podporujúci až 255 súbežných hráčov.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte OpenTTD inštaláciou jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť OpenTTD

OpenTTD je bezplatná, open-source reimplementácia hry Transport Tycoon Deluxe, prelomovej simulačnej hry o doprave. Spustený ako vyhradený multiplayerový server, umožňuje až 255 hráčom súčasne stavať a súťažiť cez cestné, železničné, námorné a vzdušné siete na procedurálne generovaných alebo ručne vytvorených mapách. Desiatky rokov komunitného vývoja pridali nové typy máp, vylepšených AI protivníkov a bohatý ekosystém balíkov obsahu NewGRF pre vozidlá, priemysel a štýly miest.

Vlastné hostovanie vášho OpenTTD servera na VPS vám dáva plnú kontrolu nad nastaveniami hry, modmi, prístupom hráčov a viditeľnosťou servera – či už chcete súkromnú hru s priateľmi alebo verejne uvedený server objaviteľný prostredníctvom OpenTTD Game Coordinator.

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Kľúčové vlastnosti OpenTTD

Podpora masívneho multiplayeru

Hostite až 255 súčasných hráčov s integrovanou podporou pre verejné, iba na pozvanie a heslom chránené herné režimy.

Podpora NewGRF Modov

Rozšírte váš server o komunitou vytvorené balíky obsahu NewGRF, ktoré pridávajú nové vozidlá, priemyselné odvetvia, typy terénu a vizuálne štýly.

Perzistencia uloženej hry

Konfigurovateľné intervaly automatického ukladania a trvalý dátový zväzok chránia postup v hre a umožňujú jednoduché vrátenie na akúkoľvek predchádzajúcu reláciu.

Objavovanie verejných serverov

Automaticky sa zaregistruje u koordinátora hry OpenTTD, aby hráči z celého sveta mohli nájsť a pripojiť sa k vášmu serveru prostredníctvom prehliadača serverov v hre.

Klasická hrateľnosť oživená

Verná reimplementácia hry Transport Tycoon Deluxe s desaťročiami vylepšení hrateľnosti, novými generátormi máp a vylepšenými AI protivníkmi.

Prečo spustiť OpenTTD na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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