Nasaďte Dolibarr jednoklikovou inštaláciou.
Open-source ERP a CRM platforma na správu predaja, fakturácie, zásob a obchodných operácií.
Vyberte si VPS plán pre Dolibarr
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Dolibarr
Dolibarr je modulárna, open-source ERP a CRM platforma, ktorá pokrýva celý rozsah obchodných operácií — riadenie zákazníkov, cenové ponuky, faktúry, inventár, projekty, ľudské zdroje a účtovníctvo — v jednom integrovanom systéme. Jeho modulárna architektúra vám umožňuje aktivovať len tie funkcie, ktoré vaše podnikanie potrebuje, čím udržuje rozhranie prehľadné, zatiaľ čo vaše požiadavky rastú.
Vlastné hostovanie Dolibarru na vašom VPS znamená, že vaše finančné údaje, záznamy o zákazníkoch a obchodné dokumenty sú uložené na infraštruktúre, ktorú plne kontrolujete. Neexistujú žiadne licenčné poplatky za používateľa, žiadne dodávateľom uložené limity úložiska a nie je potrebné žiadne predplatné na odomknutie pokročilých modulov — čo z neho robí nákladovo efektívnu dlhodobú voľbu pre rastúce podniky, ktoré chcú úplné vlastníctvo svojich prevádzkových údajov.
Kľúčové vlastnosti Dolibarr
Integrované CRM
Sledujte potenciálnych zákazníkov, spravujte kontakty a monitorujte obchodný lievik od prvého kontaktu po podpísanú faktúru na jednom mieste.
Fakturácia a cenové ponuky
Generujte profesionálne cenové ponuky, premieňajte ich na objednávky a vystavujte faktúry s automatickým sledovaním platieb a pripomienkami.
Riadenie zásob
Monitorujte stav zásob, spravujte nákupné objednávky a sledujte pohyb produktov naprieč skladmi alebo lokalitami.
Projekt a sledovanie času
Priraďte úlohy, evidujte čas k projektom a merajte ziskovosť so vstavanou správou zdrojov a rozpočtu.
Modulárna architektúra
Aktivujte len moduly, ktoré vaše podnikanie potrebuje dnes, potom povoľte ďalšie funkcie, keď sa vaše operácie rozšíria.
Prečo spustiť Dolibarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.