Nasaďte Evolution API inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source brána WhatsApp Business API na vytváranie chatbotov, automatizácií a integrácií pre komunikáciu so zákazníkmi.
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S čím sa dá postaviť Evolution API
Evolution API je open-source platforma, ktorá poskytuje komplexné REST API pre automatizáciu správ WhatsApp. Postavená na knižnici Baileys, umožňuje vývojárom pripájať účty WhatsApp, odosielať a prijímať správy, spravovať kontakty a spúšťať webhooky pre spracovanie udalostí v reálnom čase – to všetko bez drahých oficiálnych poplatkov za API pre pripojenia, ktoré nie sú Cloud API.
Vlastné hostovanie Evolution API na vašom VPS uchováva všetky údaje z konverzácií zákazníkov na vašej vlastnej infraštruktúre, čím zaisťuje súlad s predpismi o ochrane údajov a eliminuje náklady za správu, ktoré robia komerčných poskytovateľov drahými vo veľkom rozsahu. Zahrnutá databáza PostgreSQL a vyrovnávacia pamäť Redis poskytujú spoľahlivú perzistenciu a spracovanie správ s vysokou priepustnosťou pre produkčné zaťaženie.
Kľúčové vlastnosti Evolution API
Spravovanie viacerých inštancií
Pripojte a spravujte viacero čísel WhatsApp z jedného nasadenia, pričom každá inštancia je izolovaná a nezávisle ovládateľná prostredníctvom API.
Integrácie chatbotov
Natívne konektory pre Typebot, Chatwoot a OpenAI umožňujú tvorbu chatbotov bez kódu a automatizované konverzácie poháňané AI na WhatsApp.
Webhook systém udalostí
Webhooky v reálnom čase doručujú udalosti správ, pripojení a skupín do vašej aplikácie v momente, keď nastanú, čo umožňuje okamžité automatizované odpovede.
Automatizácia pracovného postupu
Kompatibilné s n8n a inými automatizačnými platformami, čo umožňuje vytvárať komplexné viacstupňové pracovné postupy správ bez vlastného kódu.
RESTful API
Čisté HTTP/JSON API s autentifikáciou pomocou QR kódu zjednodušuje integráciu správ WhatsApp do akejkoľvek aplikácie alebo služby.
Prečo spustiť Evolution API na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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