Nasadiť BugSink inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužná platforma na sledovanie chýb na monitorovanie výnimiek aplikácií s úplnou kontrolou nad citlivými údajmi na ladenie.
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S čím sa dá postaviť BugSink
BugSink je platforma na sledovanie chýb s vlastným hosťovaním, ktorá zachytáva, zoskupuje a zobrazuje výnimky aplikácií naprieč vašimi službami v reálnom čase. Vytvorená pomocou Django a Pythonu, poskytuje zásobníky volaní, kontext chýb a deduplikáciu, ktoré vývojové tímy potrebujú na rýchlu diagnostiku a riešenie problémov – bez odosielania citlivých informácií o ladení službe tretej strany.
Vlastné hosťovanie na vašom vlastnom VPS eliminuje cenotvorbu podľa objemu chýb, odstraňuje obavy z rezidencie údajov pre regulované odvetvia a umožňuje vám integrovať sledovanie chýb priamo s vašou existujúcou infraštruktúrou. Toto nasadenie spája BugSink s MySQL pre trvalé ukladanie chýb a automaticky vytvára administrátorského používateľa pri prvom spustení.
Kľúčové vlastnosti BugSink
Automatické zhlukovanie chýb
Odstraňuje duplicity a zoskupuje podobné výnimky, aby váš tím videl jeden riešiteľný problém namiesto tisícok identických upozornení, ktoré zaplavujú panel.
Podrobné zásobníkové stopy
Zaznamenáva kompletné stack trace s kontextom zdroja a stavom premenných v čase každej chyby, poskytujúc vývojárom všetko potrebné na reprodukovanie a opravu chýb.
Viacjazyčná podpora SDK
Integruje sa s populárnymi SDK naprieč viacerými programovacími jazykmi a frameworkmi, aby ste mohli smerovať chyby zo všetkých vašich služieb na jedno miesto.
Oznámenia v reálnom čase
Výstrahy sa spustia v momente, keď sa zistia nové typy chýb, čo umožňuje tímom reagovať predtým, ako sa problémy nahromadia a ovplyvnia viac používateľov.
Úplná dátová suverenita
Všetky chybové údaje, zásobníkové stopy a používateľský kontext zostávajú na vašom VPS, čím spĺňate požiadavky na súlad a zabraňujete citlivým informáciám opustiť vašu infraštruktúru.
Prečo spustiť BugSink na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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