Nasadiť Odoo jedným kliknutím
Open-source balík ERP a CRM pokrývajúci predaj, účtovníctvo, inventár, e-commerce a ďalšie v jednej integrovanej platforme.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Odoo
Odoo je komplexný open-source balík na riadenie podniku používaný viac ako 10 miliónmi používateľov v 120 krajinách. Jeho modulárny dizajn vám umožňuje začať s aplikáciami, ktoré potrebujete — CRM, účtovníctvo, inventár, e-commerce alebo riadenie projektov — a rozširovať sa s rastom vášho podnikania, všetko z jedného jednotného rozhrania.
Vlastné hostovanie Odoo na vašom VPS eliminuje náklady na predplatné na používateľa, udržiava všetky vaše obchodné údaje pod vašou kontrolou a dáva vám slobodu inštalovať vlastné moduly a integrácie bez obmedzení. Táto šablóna obsahuje PostgreSQL pre spoľahlivé ukladanie dát.
Kľúčové vlastnosti Odoo
Integrovaný CRM a Predaj
Sledujte potenciálnych zákazníkov, spravujte obchodné príležitosti a automatizujte následné kroky v CRM, ktoré sa priamo pripája k fakturácii a inventáru.
Vstavané E-commerce
Spustite internetový obchod s nástrojom na tvorbu webových stránok s funkciou drag-and-drop, katalógom produktov a integráciami platobných brán.
Účtovníctvo a Fakturácia
Spravujte viacmenovú fakturáciu, dodržiavanie daňových predpisov a odsúhlasenie bankových výpisov bez samostatného účtovného nástroja.
Inventár a Výroba
Spravujte zásoby vo viacerých skladoch, spúšťajte pracovné postupy MRP a sledujte výrobu s podporou skenovania čiarových kódov.
Modulárny obchod s aplikáciami
Vyberte si z viac ako 30 000 modulov tretích strán na rozšírenie Odoo o odvetvovo špecifické pracovné postupy a integrácie.
Prečo spustiť Odoo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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