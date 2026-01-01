Nasaďte SkySend jedným kliknutím.
End-to-end šifrované, samohostiteľné zdieľanie súborov a poznámok s architektúrou servera s nulovou znalosťou.
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S čím sa dá postaviť SkySend
SkySend je minimalistická, samo-hostiteľná služba na zdieľanie súborov a poznámok s komplexným šifrovaním. Súbory a poznámky sú úplne zašifrované v prehliadači pomocou AES-256-GCM predtým, než sa dostanú na server, takže server ukladá iba zašifrované bloby a nikdy nemá prístup k dešifrovaciemu kľúču. Neexistujú žiadne účty, žiadna telemetria a žiadna analytika.
Vlastné hostovanie SkySend na vašom vlastnom VPS udržiava zdieľaný obsah pod vašou plnou kontrolou a zároveň zachováva záruky súkromia šifrovania s nulovou znalosťou. Inšpirované službami Mozilla Send a PrivateBin, používa moderné bezpečnostné primitíva ako odvodenie kľúča HKDF-SHA256 a ochranu heslom Argon2id na poskytnutie rýchlej a bezpečnej alternatívy ku komerčným službám zdieľania súborov.
Kľúčové vlastnosti SkySend
Šifrovanie s nulovou znalosťou
Streamové šifrovanie AES-256-GCM sa vykonáva úplne v prehliadači, pričom dešifrovací kľúč existuje len vo fragmente URL a nikdy sa nedostane na server.
Nevyžadujú sa žiadne účty
Nahrajte súbory alebo zdieľajte poznámky okamžite bez registrácie, telemetrie alebo sledovania – odkazy na zdieľanie fungujú pre akéhokoľvek príjemcu bez potreby registrácie.
Šifrované poznámky
Zdieľajte textové úryvky, heslá, kód so zvýraznením syntaxe, Markdown alebo SSH kľúče s voliteľnou možnosťou samozničenia po prečítaní a konfigurovateľnými limitmi zobrazení.
Ochrana heslom
Voliteľná ochrana heslom Argon2id s pamäťovo náročným, voči GPU odolným odvodzovaním kľúča na obranu proti útokom hrubou silou na zdieľaný obsah.
S3-kompatibilné úložisko
Voliteľná podpora backendu pre Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner a Wasabi, s predpodpísanými URL adresami pre priame stiahnutia vynucujúcimi platnosť a limity.
Konfigurovateľné vypršanie
Nastavte limity sťahovania a časy vypršania platnosti pre každé nahranie, s automatickým čistením vypršaných záznamov a vstavaným ovládacím panelom na sledovanie aktívnych zdieľaní.
Prečo spustiť SkySend na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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