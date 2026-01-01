Zľava až do výšky 69 % na OpenSearch

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Apache 2.0 licencovaný vyhľadávací a analytický nástroj s OpenSearch Dashboards na vizualizáciu dát a analýzu logov.

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Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

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Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
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Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť OpenSearch

OpenSearch je komunitne riadená, open-source sada nástrojov na vyhľadávanie a analýzu, odvetvená od Elasticsearch 7.10.2 s cieľom zachovať skutočne otvorenú alternatívu pod licenciou Apache 2.0. Poskytuje fulltextové vyhľadávanie, analýzu dát denníkov a udalostí, monitorovanie výkonu aplikácií a bezpečnostnú analýzu prostredníctvom distribuovanej, škálovateľnej architektúry – to všetko bez obmedzení proprietárnych licencií.

Táto šablóna nasadzuje OpenSearch aj OpenSearch Dashboards s povolenou autentifikáciou, čo vám od prvého dňa poskytuje kompletnú vyhľadávaciu platformu. Samohosting znamená, že všetky indexované dáta a vyhľadávacie dopyty zostávajú na vašej vlastnej infraštruktúre, čo je nevyhnutné pre organizácie s požiadavkami na rezidenciu dát alebo pre tie, ktoré spracúvajú citlivé informácie. Poznámka: vyžaduje minimálne 4 GB RAM a počiatočné spustenie trvá 2-5 minút.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti OpenSearch

Plnotextové vyhľadávanie

Pokročilý dopytovací DSL s bodovaním relevantnosti, fazetovou navigáciou a indexovaním v reálnom čase pre rýchle a presné výsledky vyhľadávania.

OpenSearch Dashboards

Zahrnutá vizualizačná vrstva vám umožňuje vytvárať interaktívne dashboardy, spúšťať dopyty a skúmať dáta bez ďalších nástrojov.

Analýza protokolov

Zber a analýza protokolov aplikácií a infraštruktúry v reálnom čase na detekciu anomálií a rýchlejšie riešenie incidentov.

Licencia Apache 2.0

Žiadne komerčné obmedzenia ani prekvapivé zmeny licencie — používajte, upravujte a distribuujte OpenSearch slobodne.

Detekcia anomálií

Vstavaná detekcia anomálií s podporou ML a konfigurovateľné upozornenia pomáhajú zachytiť problémy skôr, než ich nahlásia používatelia.

Prečo spustiť OpenSearch na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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