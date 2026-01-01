Nasadiť OpenSearch jedným kliknutím.
Apache 2.0 licencovaný vyhľadávací a analytický nástroj s OpenSearch Dashboards na vizualizáciu dát a analýzu logov.
Vyberte si VPS plán pre OpenSearch
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť OpenSearch
OpenSearch je komunitne riadená, open-source sada nástrojov na vyhľadávanie a analýzu, odvetvená od Elasticsearch 7.10.2 s cieľom zachovať skutočne otvorenú alternatívu pod licenciou Apache 2.0. Poskytuje fulltextové vyhľadávanie, analýzu dát denníkov a udalostí, monitorovanie výkonu aplikácií a bezpečnostnú analýzu prostredníctvom distribuovanej, škálovateľnej architektúry – to všetko bez obmedzení proprietárnych licencií.
Táto šablóna nasadzuje OpenSearch aj OpenSearch Dashboards s povolenou autentifikáciou, čo vám od prvého dňa poskytuje kompletnú vyhľadávaciu platformu. Samohosting znamená, že všetky indexované dáta a vyhľadávacie dopyty zostávajú na vašej vlastnej infraštruktúre, čo je nevyhnutné pre organizácie s požiadavkami na rezidenciu dát alebo pre tie, ktoré spracúvajú citlivé informácie. Poznámka: vyžaduje minimálne 4 GB RAM a počiatočné spustenie trvá 2-5 minút.
Kľúčové vlastnosti OpenSearch
Plnotextové vyhľadávanie
Pokročilý dopytovací DSL s bodovaním relevantnosti, fazetovou navigáciou a indexovaním v reálnom čase pre rýchle a presné výsledky vyhľadávania.
OpenSearch Dashboards
Zahrnutá vizualizačná vrstva vám umožňuje vytvárať interaktívne dashboardy, spúšťať dopyty a skúmať dáta bez ďalších nástrojov.
Analýza protokolov
Zber a analýza protokolov aplikácií a infraštruktúry v reálnom čase na detekciu anomálií a rýchlejšie riešenie incidentov.
Licencia Apache 2.0
Žiadne komerčné obmedzenia ani prekvapivé zmeny licencie — používajte, upravujte a distribuujte OpenSearch slobodne.
Detekcia anomálií
Vstavaná detekcia anomálií s podporou ML a konfigurovateľné upozornenia pomáhajú zachytiť problémy skôr, než ich nahlásia používatelia.
Prečo spustiť OpenSearch na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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