Nasadiť Tiny Tiny RSS inštaláciou jedným kliknutím.
Samo-hostený, viacpoužívateľský agregátor správ RSS a Atom na čítanie a organizovanie kanálov z akéhokoľvek prehliadača.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS je samo-hostovaný, open-source agregátor RSS a Atom kanálov, ktorý vám umožňuje sledovať webové stránky, blogy a spravodajské zdroje z jedného, súkromného webového rozhrania. Nepretržite sťahuje aktualizácie na pozadí, takže vaše kanály sú vždy aktuálne, a poskytuje flexibilné rozhranie s klávesovými skratkami, fulltextovým vyhľadávaním, štítkami, filtrami a importom/exportom OPML.
Podporuje viacero používateľských účtov, každý s nezávislými odbermi kanálov a preferenciami. Vstavané API umožňuje mobilným klientom ako FeedMe a Fluent Reader pripojiť sa a synchronizovať priebeh čítania. Samo-hostovanie na vašom VPS udržuje vašu históriu čítania a odbery súkromné – žiadna služba tretej strany nevidí, čo čítate.
Kľúčové vlastnosti Tiny Tiny RSS
Nepretržité načítavanie kanála
Načítava aktualizácie zo všetkých odoberaných kanálov na pozadí, aby boli články pripravené na čítanie v momente, keď otvoríte aplikáciu.
Viacužívateľská podpora
Vytvorte viacero nezávislých účtov, každý s vlastnými odbermi kanálov, štítkami, filtrami a predvoľbami čítania.
API mobilného klienta
Vstavané API umožňuje populárnym mobilným klientom ako FeedMe, Fluent Reader a Reeder pripojiť sa a synchronizovať váš pokrok v čítaní naprieč zariadeniami.
Filtre a Štítky
Automaticky označujte, označujte hviezdičkou alebo skrývajte články na základe pravidiel, ktoré definujete – udržujte si svoj zoznam na čítanie zameraný na to, čo je dôležité.
Import a export OPML
Importujte svoje existujúce odbery z akejkoľvek inej čítačky RSS cez OPML a exportujte ich rovnako jednoducho, keď potrebujete migrovať.
Prečo spustiť Tiny Tiny RSS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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