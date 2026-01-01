Nasaďte Scrypted jednoklikovou inštaláciou.
Vysokovýkonná platforma na integráciu domáceho videa a NVR s inteligentnými detekciami poháňanými AI.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Scrypted
Scrypted je open-source platforma na integráciu domáceho videa a sieťový videorekordér (NVR), ktorý zjednocuje IP kamery naprieč ekosystémami inteligentných domácností vrátane HomeKit, Google Home, Alexa a Home Assistant. Jeho hardvérovo akcelerované prekódovanie a architektúra pluginov poskytujú živé prenosy s nízkou latenciou a spoľahlivé nahrávky 24/7 bez viazanosti na dodávateľa.
Plugin Scrypted NVR pridáva nepretržité nahrávanie s inteligentnými detekciami poháňanými AI, okamžitými upozorneniami na pohyb a prepracovanou mobilnou a desktopovou aplikáciou pre vzdialené monitorovanie. Vlastné hostovanie na vašom VPS vám dáva úplné vlastníctvo vašich záberov a eliminuje priebežné poplatky za cloudové predplatné.
Kľúčové vlastnosti Scrypted
Integrácia inteligentnej domácnosti
Streamujte kamery do HomeKit, Google Home, Alexa a Home Assistant súčasne z jedinej zjednotenej platformy.
24/7 nahrávanie NVR
Nahrávajte každú kameru nepretržite pomocou doplnku Scrypted NVR a prezerajte si záznamy prostredníctvom intuitívnej navigácie na časovej osi.
Inteligentné AI detekcie
Dostávajte inteligentné upozornenia na pohyb, osoby, vozidlá a zvieratá, ktoré využívajú modely strojového učenia priamo v zariadení.
Hardvérová akcelerácia
Využite dekódovanie videa akcelerované GPU alebo hardvérom pre plynulé streamy s nízkou latenciou a minimálnou záťažou CPU.
Ekosystém doplnkov
Rozšírte funkčnosť pomocou stoviek komunitných doplnkov podporujúcich kamery, zámky, senzory a zariadenia inteligentnej domácnosti.
Prečo spustiť Scrypted na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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