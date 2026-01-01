Nasadiť Shynet jedným kliknutím.
Platforma pre webovú analytiku rešpektujúca súkromie, ktorá funguje bez súborov cookie a poskytuje vám úplné vlastníctvo údajov.
Vyberte si VPS plán pre Shynet
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Shynet
Shynet je samoobslužná platforma webovej analýzy navrhnutá pre majiteľov webových stránok, ktorí dbajú na súkromie. Na rozdiel od komerčných analytických nástrojov, Shynet sleduje správanie návštevníkov bez súborov cookie, odtlačkov prstov alebo zhromažďovania osobných údajov, vďaka čomu je plne v súlade s GDPR a podobnými nariadeniami o ochrane súkromia bez bannerov súborov cookie alebo dialógových okien súhlasu.
Nasadenie Shynetu na vašom vlastnom VPS znamená, že údaje o vašich návštevníkoch nikdy neopustia vašu infraštruktúru. Získate čisté, zmysluplné metriky – relácie, odkazujúce stránky, časy načítania a geografické údaje – pričom rešpektujete súkromie vašich používateľov a zachovávate si úplné vlastníctvo vašej analýzy.
Kľúčové vlastnosti Shynet
Sledovanie bez súborov cookie
Zhromažďuje analytické údaje bez súborov cookie alebo odtlačkov prstov, čím eliminuje potrebu bannerov na súhlas a udržiava vás v súlade s GDPR a CCPA.
Samostatne hostované vlastníctvo dát
Všetky údaje o návštevníkoch zostávajú na vašom VPS — žiadne zdieľanie s tretími stranami, žiadni dátoví makléri, žiadna závislosť od platformy.
Odľahčený vkladací skript
Jediný úryvok kódu JavaScript alebo sledovač pixelov 1×1 bez JS sa integruje s akoukoľvek webovou stránkou alebo generátorom statických stránok.
Správa viacerých stránok
Spravujte analýzy pre viacero webových stránok z jedného ovládacieho panela, s kontrolou prístupu pre jednotlivé stránky pre tímy.
Dáta relácie v reálnom čase
Zobrazte si aktívne relácie, zdroje odkazov, časy načítania stránok a geografické rozdelenie v reálnom čase.
Prečo spustiť Shynet na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.