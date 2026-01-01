Nasadiť Posterizarr v inštalácii jedným kliknutím.
Automatický generátor plagátov pre Plex, Jellyfin a Emby, ktorý získava a prekrýva umelecké diela z TMDB, Fanart a TVDB.
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S čím sa dá postaviť Posterizarr
Posterizarr je open-source automatizačný nástroj, ktorý vytvára krásne, beztextové plagáty, pozadia a titulné karty pre vašu knižnicu Plex, Jellyfin alebo Emby. Sťahuje grafiku z Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex a IMDb, potom aplikuje vaše vlastné prekrytia, písma a textové pravidlá, aby každý film, relácia a sezóna vyzerali konzistentne v celej knižnici.
Vlastné hostovanie Posterizarru na VPS mu poskytuje stabilnú dobu prevádzky a vyhradenú šírku pásma potrebnú pre bezobslužné generovanie hromadnej grafiky pre tisíce položiek. Priložené webové UI vám umožňuje spravovať nastavenia, monitorovať priebeh a spúšťať úlohy z prehliadača, zatiaľ čo integrácie s Tautulli, Sonarr a Radarr udržujú nové vydania vyleštené v momente, keď sa dostanú do vašej knižnice.
Kľúčové vlastnosti Posterizarr
Plné webové UI
Spravujte nastavenia, monitorujte aktivitu a spúšťajte úlohy s plagátmi z moderného rozhrania prehliadača namiesto ručnej úpravy súborov JSON.
Plex, Jellyfin, Emby
Vytvára grafiku pre všetky tri hlavné mediálne servery a zapisuje súbory do štruktúry priečinkov kompatibilnej s Kometou pre prenosnosť.
Viaczdrojové umelecké dielo
Načíta obrázky z Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex a IMDb, aby každý titul našiel zdrojovú grafiku vo vysokom rozlíšení a bez textu.
Vlastné prekrytia a text
Použite svoje písma, farby, prechody a pravidlá textu na vytvorenie jednotného štýlu plagátov naprieč filmami, reláciami a sezónami.
Integrácia zásobníka Arr
Spúšťa sa automaticky z Tautulli, Sonarr a Radarr, takže nové vydania získajú zodpovedajúce plagáty hneď, ako sú pridané.
Záložné a manuálne aktíva
Vyhradené úložiská pre zálohy aktív a ručne spravované umelecké diela udržujú vlastné plagáty v bezpečí počas prestavieb a aktualizácií.
Prečo spustiť Posterizarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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