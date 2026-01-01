Nasadiť Picsur v inštalácii jedným kliknutím.
Samoobslužná platforma na hosťovanie obrázkov s okamžitými zdieľateľnými odkazmi, konverziou formátov a kontrolou platnosti — žiadne reklamy, žiadne sledovanie.
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S čím sa dá postaviť Picsur
Picsur je ľahká, samoobslužná platforma na hosťovanie obrázkov navrhnutá pre jednotlivcov a tímy, ktorí chcú mať plnú kontrolu nad svojou infraštruktúrou zdieľania obrázkov. Nahrávajte obrázky, získajte okamžité zdieľateľné odkazy a konfigurujte časy vypršania platnosti — to všetko bez spoliehania sa na služby tretích strán, ktoré komprimujú obsah, zobrazujú reklamy alebo bez varovania odstraňujú súbory.
Podporovaný databázou PostgreSQL pre spoľahlivé ukladanie metadát, Picsur podporuje formáty PNG, JPEG, GIF, WebP a AVIF s automatickou konverziou a optimalizáciou formátu. Jeho REST API uľahčuje integráciu programového nahrávania obrázkov do existujúcich nástrojov a pracovných postupov na vašom VPS.
Kľúčové vlastnosti Picsur
Okamžité zdieľateľné odkazy
Nahrajte obrázok a okamžite dostanete čistý, priamy odkaz pripravený na vloženie do chatov, dokumentácie alebo e-mailov.
Konverzia formátu
Automaticky konvertuje a optimalizuje obrázky medzi formátmi PNG, JPEG, GIF, WebP a AVIF pre efektívne doručovanie na web.
Riadenie platnosti
Nastavte konfigurovateľné časy vypršania platnosti pre zdieľané obrázky, aby odkazy automaticky prestali fungovať po zvolenom období pre bezpečné dočasné zdieľanie.
Spravovanie viacerých používateľov
Administrátorské ovládacie prvky a používateľské účty vám umožňujú spravovať prístup, kvóty úložiska a oprávnenia v rámci tímu alebo organizácie.
REST API
Programatické API na nahrávanie a správu integruje Picsur s CI/CD pipeline-mi, nástrojmi na snímky obrazovky a inými automatizačnými pracovnými postupmi.
Prečo spustiť Picsur na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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