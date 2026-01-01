Nasadiť Open Dronelog inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužný analyzátor pre letové záznamy dronov DJI a Litchi s 3D mapami, telemetrickými grafmi a tlačiteľnými letovými správami.
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S čím sa dá postaviť Open Dronelog
Open Dronelog je open-source analyzátor letových záznamov dronov, ktorý importuje exporty DJI, Litchi a Airdata do lokálnej databázy DuckDB a sprístupňuje ich prostredníctvom interaktívneho webového ovládacieho panela. Na rozdiel od cloudových služieb, ktoré uzamykajú vašu letovú históriu za predplatným alebo limitmi nahrávania, každý let, sériové číslo batérie a telemetrická vzorka zostáva na vašom vlastnom serveri a analýzy prebiehajú lokálne s automatickým znižovaním vzorkovacej frekvencie pre veľmi rozsiahle súbory údajov.
Vlastné hostovanie Open Dronelog na vašom VPS udržuje osobne identifikovateľné letové trasy, sériové čísla dronov a históriu batérií úplne pod vašou kontrolou. Môžete automaticky synchronizovať záznamy z pripojeného priečinka, generovať tlačiteľné regulačné správy formátu A4 pre úrady a zdieľať jednu inštanciu v rámci celého tímu dronov bez poplatkov za pilota.
Kľúčové vlastnosti Open Dronelog
Import viacformátových záznamov
Importujte exporty DJI .txt, Litchi CSV a Airdata s automatickou detekciou jednotiek, inteligentnou deduplikáciou a voliteľnými doplnkami analyzátora tretích strán.
Interaktívne letové mapy
Prehrávanie letov na 3D mape s voliteľnými vrstvami Satelit, Topografická alebo OpenStreetMap, ovládaním premenlivej rýchlosti a živou vizualizáciou RC páky.
Telemetrické grafy
Synchronizované grafy s funkciou priblíženia ťahaním pre výšku, rýchlosť, napätie článkov batérie, polohu, RC signál, GPS a vzdialenosť od domova pre každý let.
Sledovanie zdravia batérie
Počty cyklov batérií, história kapacity pri plnom nabití a trendy minút používania vám pomôžu odhaliť degradáciu predtým, ako batéria zlyhá počas letu.
Tlačiteľné letové správy
Vytvárať konfigurovateľné A4 HTML reporty s voliteľnými skupinami polí, údajmi o počasí a zoskupením deň po dni, ktoré sa tlačia priamo do PDF pre úrady.
Lokálne-prvé úložisko
Všetky lety sú uložené v lokálnej databáze DuckDB s exportom CSV, JSON, GPX a KML plus kompletná záloha a obnova – nie je potrebné nahrávanie do cloudu.
Prečo spustiť Open Dronelog na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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