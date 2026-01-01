Nasadenie Redpanda Console jedným kliknutím.
Vývojársky prívetivé webové rozhranie na správu klastrov Kafka a Redpanda, tém, spotrebiteľských skupín a živých prúdov správ.
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S čím sa dá postaviť Redpanda Console
Redpanda Console je open-source webové používateľské rozhranie vyvinuté spoločnosťou Redpanda Data na kontrolu a prevádzku streamovacích klastrov kompatibilných s Kafka. Sprístupňuje témy, partície, offsety, spotrebiteľské skupiny, schémy, ACL a dátové časti živých správ prostredníctvom jediného rozhrania, s integrovanou podporou dekódovania JSON, Avro, Protobuf a MessagePack.
Toto nasadenie jedným kliknutím dodáva Console spolu s vloženým brokerom Redpanda, takže získate funkčný koncový bod Kafka-API, Schema Registry a Admin API v momente spustenia kontajnera. Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS udržiava údaje o udalostiach, zákaznícke dátové časti a metadáta streamu úplne pod vašou kontrolou bez poplatkov SaaS za brokera.
Kľúčové vlastnosti Redpanda Console
Živý prehliadač správ
Streamujte záznamy z akejkoľvek témy v reálnom čase s cestovaním v čase, vyhľadávaním a dekódovaním podľa poľa pre dátové časti JSON, Avro a Protobuf.
Správa tém
Vytvárajte, konfigurujte a odstraňujte témy, upravujte nastavenia uchovávania a rozdelenia a vytvárajte testovacie správy priamo z prehliadača.
Poznatky spotrebiteľských skupín
Skontrolujte členov skupiny, oneskorenie na partíciu a offsety, aby ste mohli ladiť zaseknutých spotrebiteľov bez prechádzania nástrojov CLI.
Vstavaný register schém
Prehliadajte si témy Avro, JSON Schema a Protobuf, prezerajte si históriu verzií a kontrolujte kompatibilitu pred schválením zmien.
Vložený Redpanda broker
Dodáva sa s plne nakonfigurovaným Redpanda brokerom, ktorý sprístupňuje Kafka API, Schema Registry a Admin API na okamžité testovanie.
Kafka API kompatibilný
Pripojte Console k akémukoľvek externému Kafka, Confluent Cloud, MSK alebo Redpanda klastru nasmerovaním na vašich existujúcich brokerov.
Prečo spustiť Redpanda Console na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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