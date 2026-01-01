Nasadenie OTOBO na jedno kliknutie.
Open-source help desk a tiketingový systém pre správu IT služieb, zákaznícku podporu a automatizáciu procesov.
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S čím sa dá postaviť OTOBO
OTOBO je plne open-source, webová platforma na správu tiketov a služieb, ktorá vznikla odvetvením z ((OTRS)) Community Edition v roku 2019. Prináša možnosti IT helpdesku na podnikovej úrovni – fronty tiketov, sledovanie SLA, vstavanú FAQ/znalostnú bázu, ITSM pracovné postupy a CMDB – bez licenčných poplatkov alebo závislosti na dodávateľovi. OTOBO podporuje viackanálovú komunikáciu prostredníctvom e-mailu, telefónu a webových formulárov a dodáva sa s automatizačným nástrojom založeným na pravidlách, ktorý zabezpečuje smerovanie, eskalácie a notifikácie ihneď po vybalení.
Vlastné hostovanie OTOBO na vašom vlastnom VPS dáva všetky údaje o tiketoch, záznamy o zákazníkoch a správy SLA pod vašu kontrolu. Táto šablóna nasadzuje kompletný produkčný stack: webovú aplikáciu OTOBO a démona na pozadí, MariaDB pre trvalé úložisko, vyhradený uzol Elasticsearch pre rýchle fulltextové vyhľadávanie vo všetkých tiketoch a Redis pre kešovanie relácií a výkon.
Kľúčové vlastnosti OTOBO
Viackanálové lístkovanie
Prijímajte a spravujte tikety z e-mailu, webových formulárov a telefónu v jednotnom rade s úplnou históriou auditu a konverzáciami vo vláknach.
SLA a eskalácia
Definujte ciele pre odpoveď a vyriešenie pre každý rad alebo zákazníka, s pravidlami automatickej eskalácie a upozorneniami pre agentov, keď sa blížia termíny.
Vstavaná znalostná báza
Publikujte články FAQ pre externých zákazníkov a interných agentov, čím znížite počet opakujúcich sa požiadaviek a urýchlite vyriešenie pri prvom kontakte.
Výkonná automatizácia
Používajte vstavané filtre PostMaster, spúšťače tiketov a úlohy plánovača na automatické smerovanie, automatické odpovedanie a automatické zatváranie tiketov bez manuálneho zásahu.
ITSM a CMDB
Rozšírte OTOBO o modul ITSM na správu konfiguračných položiek, žiadostí o zmenu a katalógov služieb v štruktúrovanej CMDB.
Fulltextové vyhľadávanie
Integrácia Elasticsearch poskytuje okamžité vyhľadávanie naprieč miliónmi tiketov, poznámok a príloh, čím udržiava rýchle časy odozvy agentov v akomkoľvek rozsahu.
Prečo spustiť OTOBO na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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