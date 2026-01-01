Nasaďte Dittofeed jednoklikovou inštaláciou.
Open-source platforma na angažovanie zákazníkov pre automatizované viackanálové správy prostredníctvom e-mailu, SMS, Slacku a mobilných push notifikácií.
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S čím sa dá postaviť Dittofeed
Dittofeed je open-source alternatíva k Braze a Iterable, vytvorená pre produktové a marketingové tímy, ktoré potrebujú plnú kontrolu nad komunikáciou so zákazníkmi bez cenotvorby za správu. Umožňuje vám navrhovať automatizované cesty zákazníka spúšťané správaním používateľov — uvítacie sekvencie, kampane na opätovné zapojenie, transakčné upozornenia a ďalšie — cez e-mail, SMS, WhatsApp, Slack a mobilné push notifikácie.
Vlastné hostovanie Dittofeedu uchováva všetky údaje o udalostiach zákazníkov, zoznamy kontaktov a históriu správ na vašej vlastnej infraštruktúre. Vyhnete sa poplatkom za používateľa a za správu, pričom si zachováte možnosť priamej integrácie s vaším dátovým skladom, pripojiť si vlastného poskytovateľa e-mailov a dodržiavať požiadavky na rezidenciu údajov.
Kľúčové vlastnosti Dittofeed
Automatizácia cesty
Navrhujte viackrokové toky správ spúšťané udalosťami používateľov, časovými oneskoreniami alebo členstvom v segmente pomocou vizuálneho editora drag-and-drop.
Viackanálové doručovanie
Posielajte správy prostredníctvom e-mailu, SMS, mobilných push notifikácií, WhatsAppu a Slacku z jednej platformy bez spravovania samostatných poskytovateľov pre každý kanál.
Behaviorálna segmentácia
Vytvárajte dynamické segmenty publika z udalostí a vlastností používateľov v reálnom čase na zacielenie na správnych používateľov v správnom čase.
Knižnica šablón
Vytvárajte a verzujte šablóny správ pomocou bohatého editora, potom ich opätovne použite vo viacerých cestách a kampaniach.
Analytika doručenia
Sledujte miery otvorenia, miery preklikov, konverzie a chyby doručenia pre každú cestu a kanál, aby ste v priebehu času optimalizovali správy.
Prečo spustiť Dittofeed na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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