Nainštalujte Lychee jedným kliknutím.
Samo-hostená platforma na správu fotografií s organizáciou albumov, ovládacími prvkami zdieľania a prehliadaním s podporou metadát, určená pre náročných fotografov.
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S čím sa dá postaviť Lychee
Lychee je prepracovaný open-source systém na správu fotografií, ktorý premení akýkoľvek priečinok obrázkov na nádherne prezentovanú online galériu. Indexuje metadáta EXIF a IPTC, generuje responzívne miniatúry, organizuje fotografie do vnorených albumov a ponúka verejné, heslom chránené a súkromné zdieľanie pre jednotlivé albumy alebo samostatné fotografie — to všetko podporené čistým, mobilným webovým rozhraním.
Vlastné hostovanie Lychee na vašom VPS uchováva originály v plnom rozlíšení, údaje o polohe a históriu prezerania na infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto toho, aby ste ich odovzdali platforme tretej strany na fotografie. Aplikácia podporuje MySQL, MariaDB, PostgreSQL alebo SQLite ako backendy a čisto sa integruje s objektovým úložiskom, poskytovateľmi LDAP a OAuth — vďaka čomu je rovnako vhodná pre osobný archív fotografií alebo zdieľanú knižnicu malého tímu.
Kľúčové vlastnosti Lychee
Vnorená hierarchia albumov
Usporiadajte fotografie do albumov a podalbumov s preusporiadaním drag-and-drop, výberom titulného obrázka a ovládaním zdieľania pre jednotlivé albumy.
EXIF a IPTC metadáta
Automatická extrakcia značiek fotoaparátu, objektívu, expozície, GPS a IPTC, aby boli albumy vyhľadateľné a filtrovateľné podľa tela fotoaparátu, ohniskovej vzdialenosti alebo polohy.
Granulárne ovládacie prvky zdieľania
Nastavte albumy ako verejné, chránené heslom alebo len na pozvanie a generujte odkazy na zdieľanie pre každý album alebo pre každú fotografiu bez toho, aby ste odhalili zvyšok vašej knižnice.
Podpora RAW a HEIC
Natívna podpora formátov RAW a HEIC popri JPEG, PNG a videu — Lychee transkóduje pre web pri zachovaní pôvodného súboru.
OAuth a LDAP prihlásenie
Pripojte sa k existujúcim poskytovateľom identity vrátane Google, GitHub a akéhokoľvek adresára LDAP, aby sa prispievatelia prihlásili pomocou poverení, ktoré už majú.
Backend objektového úložiska
Voliteľne ukladajte fotografie na S3-kompatibilné objektové úložisko, aby ste škálovali svoju knižnicu nad rámec lokálneho disku pri zachovaní rovnakého používateľského prostredia.
Prečo spustiť Lychee na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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