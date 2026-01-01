Nasadiť Koillection jedným kliknutím.
Samoobslužný správca zbierok na organizovanie a katalogizáciu akéhokoľvek typu fyzickej alebo digitálnej zbierky.
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S čím sa dá postaviť Koillection
Koillection je samoobslužná aplikácia na správu zbierok, ktorá vám umožňuje katalogizovať čokoľvek — knihy, vinylové platne, videohry, známky, zberateľské karty alebo akúkoľvek inú zbierku, ktorú spravujete. Na rozdiel od cloudových katalogizačných služieb, Koillection beží výhradne na vašom vlastnom serveri, čím udržuje vaše údaje o zbierke súkromné a pod vašou plnou kontrolou.
Postavená na Symfony s čistým, responzívnym rozhraním, Koillection podporuje vlastné polia metadát a webové skenery, aby ste mohli obohatiť položky presne o tie informácie, ktoré sú dôležité pre váš typ zbierky. Plnohodnotné REST API umožňuje integráciu s externými nástrojmi a viacjazyčná podpora pokrýva viac ako 11 jazykov hneď po vybalení.
Kľúčové vlastnosti Koillection
Akýkoľvek typ kolekcie
Katalogizujte knihy, hry, vinyly, známky alebo akýkoľvek iný zberateľský predmet bez toho, aby ste boli obmedzení predpripravenými šablónami.
Vlastné polia metadát
Definujte presné polia a dátovú štruktúru, ktorá vyhovuje vašej kolekcii, namiesto prispôsobovania sa generickej schéme.
Podpora web scrapera
Automaticky sťahujte metadáta z externých webových stránok na obohatenie vašich položiek o obaly, popisy a podrobnosti.
Prístup k REST API
Sprístupnite údaje vašej zbierky prostredníctvom plnohodnotného REST API, čo umožňuje integráciu s vlastnými aplikáciami alebo automatizačnými pracovnými postupmi.
Viacjazyčné rozhranie
Používajte Koillection vo vašom vlastnom jazyku — podporovaných je viac ako 11 jazykov, pričom angličtina a francúzština sú plne pokryté.
Prečo spustiť Koillection na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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