Nasaďte OpenHands inštaláciou jedným kliknutím.
Autonómny softvérový inžinier AI s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý číta, píše a spúšťa kód na komplexné dokončenie vývojových úloh.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť OpenHands
OpenHands je open-source platforma na spúšťanie AI agentov, ktorí autonómne dokončujú úlohy softvérového inžinierstva. Podporovaná izolovaným (sandboxed) prostredím na vykonávanie, číta a zapisuje súbory, spúšťa terminálové príkazy, vykonáva testovacie sady, inštaluje balíčky a prehliada web – to všetko bez ľudského zásahu medzi jednotlivými krokmi. Každá relácia beží v izolovanom kontajneri, takže agent môže bezpečne vykonávať ľubovoľné operácie bez toho, aby ovplyvnil vášho hostiteľa VPS.
Platforma podporuje každého hlavného poskytovateľa LLM prostredníctvom LiteLLM, čo vám umožňuje konfigurovať OpenAI, Anthropic, Google, Ollama alebo akýkoľvek koncový bod kompatibilný s OpenAI ako backend pre uvažovanie. Vlastné hostovanie udržuje vašu kódovú základňu a históriu úloh na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez poplatkov za úlohu nad rámec toho, čo účtuje váš poskytovateľ LLM.
Kľúčové vlastnosti OpenHands
Autonómne vykonávanie kódu
Číta súbory, píše kód, spúšťa príkazy a iteratívne testuje výstup – všetko v izolovanom kontajnerovom sandboxe pre každú reláciu.
Viacdodávateľská podpora veľkých jazykových modelov (LLM)
Použite vlastný kľúč API pre OpenAI, Anthropic, Google alebo akýkoľvek koncový bod kompatibilný s OpenAI prostredníctvom vstavanej integrácie LiteLLM.
Prehliadanie webu a vyhľadávanie
Prehliadajte dokumentáciu, vyhľadávajte na webe a získavajte živé dáta ako súčasť viacstupňových výskumných a implementačných úloh.
Integrácia GitHub
Overte sa pomocou GitHubu, aby agent mohol čítať repozitáre, vytvárať vetvy, potvrdzovať zmeny a autonómne otvárať žiadosti o stiahnutie.
Prístup k súborom pracovného priestoru
Pripojte váš projektový adresár, aby agent čítal a upravoval vaše skutočné zdrojové súbory počas každej kódovacej relácie.
Perzistencia relácie
História konverzácie a pamäť agenta pretrvávajú naprieč reláciami, takže dlhotrvajúca práca môže pokračovať presne tam, kde skončila.
Prečo spustiť OpenHands na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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