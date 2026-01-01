Nasadenie Ant Media Server CE jedným kliknutím.
Open-source mediálny server poskytujúci podsekundové streamovanie WebRTC, RTMP, SRT a HLS s integrovaným administračním panelom.
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S čím sa dá postaviť Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition je open-source streamovací engine vytvorený pre živé video s ultra nízkou latenciou. Prijíma vstup cez RTMP, SRT a WebRTC a doručuje streamy divákom prostredníctvom WebRTC (latencia ~0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH a RTSP — všetko z jedného servera. Vstavaný administrátorský panel vám umožňuje spravovať streamy, konfigurovať aplikácie a monitorovať pripojenia bez externých nástrojov.
Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS znamená žiadne poplatky za stream, žiadne obmedzenia platformy tretej strany a úplné vlastníctvo vašich údajov o publiku. Či už budujete telezdravotnícku platformu, e-learningovú učebňu, živú aukciu alebo športové vysielanie, Ant Media Server vám poskytuje produkčne pripravený základ, ktorý úplne ovládate.
Kľúčové vlastnosti Ant Media Server CE
Ultra-nízka latencia WebRTC
Prijímajte a prehrávajte streamy s koncovou latenciou pod 0,5 sekundy cez WebRTC, čo umožňuje interaktívne video zážitky v reálnom čase.
Viacprotokolový príjem
Prijímajte živé prenosy z OBS, FFmpeg, IP kamier a akéhokoľvek zdroja kompatibilného s RTMP, SRT alebo WebRTC bez dodatočnej konfigurácie.
Dodávka HLS a CMAF
Poskytujte streamy cez štandardné HLS a CMAF LL-HLS, aby diváci na akomkoľvek zariadení alebo CDN mohli sledovať bez doplnkov.
Vstavaný administrátorský panel
Spravujte streamovacie aplikácie, kontrolujte živé relácie a konfigurujte nastavenia servera prostredníctvom integrovanej webovej konzoly na porte 5080.
Nahrávanie a VOD
Automatické nahrávanie živých prenosov do formátu MP4 alebo HLS a ich poskytovanie ako obsahu na požiadanie z rovnakého servera.
Prečo spustiť Ant Media Server CE na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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