Nasadenie Memos jedným kliknutím.
Ľahká aplikácia na poznámky s dôrazom na súkromie a plynulou časovou osou na okamžité zachytávanie myšlienok.
Vyberte si VPS plán pre Memos
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Memos
Memos je samo-hostovaná aplikácia na poznámky postavená na jednoduchej časovej osi, ktorá odstraňuje prekážky tradičných nástrojov na poznámky – žiadne názvy, žiadne priečinky, stačí písať a ukladať. Podporuje formátovanie Markdown, organizáciu pomocou hashtagov, prílohy obrázkov, fulltextové vyhľadávanie a prístup pre viacerých používateľov z jedného ľahkého kontajnera podporovaného SQLite.
Spustenie Memos na vašom vlastnom VPS znamená, že vaše poznámky sa nikdy nedostanú na server tretej strany, poplatky za predplatné sú eliminované a celá vaša zaznamenaná vedomostná základňa zostáva neobmedzene prístupná bez rizika odstávok služieb, ktoré ovplyvňujú komerčné platformy na robenie poznámok.
Kľúčové vlastnosti Memos
Bezproblémové zachytenie
Nevyžadujú sa žiadne názvy ani priečinky – otvorte aplikáciu, napíšte svoju myšlienku a uložte ju v priebehu niekoľkých sekúnd bez prerušenia vášho pracovného postupu.
Podpora Markdownu
Formátujte poznámky s nadpismi, blokmi kódu, kontrolnými zoznamami a odkazmi pomocou štandardnej syntaxe Markdown.
Hashtag Organizácia
Označte poznámky hashtagmi počas písania a okamžite filtrujte časovú os na prezeranie akejkoľvek témy alebo projektu.
Fulltextové vyhľadávanie
Nájdite akúkoľvek poznámku v celej vašej histórii v milisekundách bez prechádzania hierarchiami priečinkov.
Úplná ochrana osobných údajov
Všetky poznámky zostávajú na vašom VPS — žiadna analýza reklamy, žiadna synchronizácia do cloudu s tretími stranami a žiadne poplatky za predplatné.
Prečo spustiť Memos na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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