Nasaďte Jelly-Clipper jednoklikovou inštaláciou.
Samoobslužná sprievodná aplikácia pre Jellyfin, ktorá vytvára, zdieľa a spravuje videoklipy z vašej mediálnej knižnice.
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S čím sa dá postaviť Jelly-Clipper
Jelly-Clipper je open-source webový spoločník pre Jellyfin, ktorý premení akýkoľvek moment vo vašej mediálnej knižnici na zdieľateľný klip. Vložte URL adresu videa z Jellyfinu, vyberte počiatočný a koncový bod a Jelly-Clipper vytvorí trvalý klip uložený vedľa vašej knižnice a prístupný každému overenému používateľovi Jellyfinu na vašej inštancii.
Samohosting Jelly-Clipperu na VPS uchováva klipy, stiahnuté zdrojové súbory a databázu SQLite na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez nahrávania tretími stranami, bez verejných zdieľacích služieb a s naplánovanou úlohou cron, ktorá automaticky uvoľňuje úložisko vymazaním cachovaných originálov starších ako vaše retenčné okno.
Kľúčové vlastnosti Jelly-Clipper
Vystrihovanie na základe URL
Vložte URL adresu videa Jellyfin a definujte počiatočné a koncové časové značky na vygenerovanie klipu bez opustenia prehliadača.
Jellyfin autentifikácia
Opätovne používa používateľské účty Jellyfin, takže iba členovia vašej inštancie Jellyfin môžu prezerať, vytvárať alebo spravovať klipy.
Trvalá knižnica klipov
Uložené klipy pretrvávajú neobmedzene v každom používateľskom profile so zdieľateľnými odkazmi prístupnými pre zvyšok inštancie.
Inteligentné lokálne prehrávanie
Zistí, keď je pôvodný mediálny súbor pripojený lokálne, a prehrá ho priamo, aby preskočil nepotrebné sťahovanie alebo prekódovanie.
Automatické čistenie
Konfigurovateľná úloha cron odstraňuje stiahnuté zdrojové súbory po uplynutí retenčného obdobia, aby objem videí zostal pod kontrolou.
Prečo spustiť Jelly-Clipper na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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