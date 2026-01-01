Nasadiť FreshRSS pomocou inštalácie na jedno kliknutie.
Ľahký agregátor RSS kanálov s vlastným hosťovaním na správu všetkých vašich obľúbených webových stránok a spravodajských zdrojov na jednom mieste.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť FreshRSS
FreshRSS je bezplatný, samoobslužný agregátor RSS a Atom kanálov, ktorý spája všetky vaše informačné zdroje do jedného rýchleho čítacieho rozhrania. Vytvorený v PHP a vyžadujúci minimálne zdroje, podporuje viacužívateľské nasadenia, rozsiahle klávesové skratky, pokročilé filtrovanie a načítavanie celého obsahu článkov — takže nikdy nemusíte navštevovať každý zdroj individuálne. Vďaka responzívnemu dizajnu pre mobilné zariadenia a kompatibilite API s čítačkami tretích strán, ako sú Reeder a NetNewsWire, je kompletnou náhradou za ukončené služby ako Google Reader.
Samoobslužné hostovanie FreshRSS na vašom VPS znamená aktualizácie kanálov 24/7 bez ohľadu na vaše lokálne internetové pripojenie, úplné súkromie nad vašimi čitateľskými návykmi a žiadny algoritmus, ktorý by rozhodoval o tom, čo vidíte. Vaše starostlivo spravované odbery a história čítania sú zachované v trvalom úložisku, v bezpečí aj pri aktualizáciách kontajnerov.
Kľúčové vlastnosti FreshRSS
Viacpoužívateľská podpora
Vytvorte samostatné účty s individuálnymi predplatnými a preferenciami čítania, vďaka čomu je vhodný pre rodiny a tímy.
Pokročilé filtrovanie
Filtrujte články podľa kľúčových slov, autorov alebo vlastných pravidiel a vyhľadávajte vo všetkých kanáloch, aby ste okamžite našli akýkoľvek obsah.
API čítačky tretích strán
Kompatibilné s API Fever a Google Reader, aby sa populárne mobilné aplikácie ako Reeder a Unread mohli synchronizovať s vašou inštanciou.
Načítavanie celého článku
Získajte kompletný obsah článku pre kanály, ktoré zverejňujú iba súhrny, pričom všetko zostane čitateľné v rámci jedného rozhrania.
Import a Export OPML
Migrujte svoje odbery z akejkoľvek čítačky kanálov pomocou štandardných súborov OPML, bez potreby manuálneho opätovného zadávania.
Prečo spustiť FreshRSS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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