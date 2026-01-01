Nasaďte Strapi jedným kliknutím.
Popredný open-source headless CMS, ktorý automaticky generuje REST a GraphQL API z vašich obsahových modelov s prispôsobiteľným administrátorským panelom.
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S čím sa dá postaviť Strapi
Strapi je najpopulárnejší open-source headless CMS na svete, ktorému dôveruje viac ako 800 000 vývojárov. Poskytuje plne prispôsobiteľný backend na správu obsahu s intuitívnym admin panelom s funkciou drag-and-drop, automaticky generovanými REST a GraphQL API a bohatým ekosystémom pluginov. Na rozdiel od tradičných CMS, ktoré spájajú obsah s pevným frontendom, Strapi doručuje obsah do akéhokoľvek kanála – webových stránok, mobilných aplikácií, IoT zariadení – prostredníctvom štandardných API.
Vlastné hostovanie Strapi na vašom VPS eliminuje ceny za používateľa a obmedzenia rýchlosti API, ktoré ukladajú poskytovatelia spravovaných CMS, pričom vám poskytuje úplnú kontrolu nad architektúrou obsahu, ukladaním dát a konfiguráciou pluginov. Táto šablóna spája Strapi s PostgreSQL 16 pre spoľahlivosť pripravenú na produkciu.
Kľúčové vlastnosti Strapi
Automaticky generované API
Strapi vytvára koncové body REST a GraphQL automaticky, keď definujete typy obsahu — nie je potrebné žiadne manuálne kódovanie API.
Drag-and-drop nástroj na tvorbu obsahu
Vytvárajte komplexné obsahové modely vizuálne pomocou polí, komponentov a dynamických zón bez zásahu do kódovej základne.
Riadenie prístupu na základe rolí
Definujte podrobné povolenia pre typ obsahu a používateľskú rolu, aby editori, manažéri a spotrebitelia API mali prístup len k tomu, k čomu majú.
Knižnica médií
Nahrajte, organizujte a optimalizujte obrázky a súbory v centralizovanej mediálnej knižnici s automatickou zmenou veľkosti obrázkov a konverziou formátu.
Ekosystém zásuvných modulov
Rozšírte Strapi pomocou pluginov z marketplace na autentifikáciu, SEO, e-mail, vyhľadávanie a ďalšie — alebo si vytvorte vlastné pluginy pre vaše potreby.
Viacjazyčný obsah
Spravujte obsah vo viacerých jazykoch s integrovanou podporou i18n, publikovaním každého jazykového prostredia nezávisle na podporu globálneho publika.
Prečo spustiť Strapi na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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