Nasaďte Yamtrack jednoklikovou inštaláciou.
Samoobslužný sledovač médií pre filmy, televízne relácie, anime, mangu, hry a knihy s integráciou Jellyfin.
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S čím sa dá postaviť Yamtrack
Yamtrack je aplikácia na sledovanie médií s vlastným hostovaním, ktorá konsoliduje vaše zoznamy na pozeranie a hranie filmov, televíznych relácií, anime, mangy, hier, kníh a komiksov do jedného ovládacieho panela. Sťahuje metadáta z TMDB a iných zdrojov, aby poskytla bohaté detaily o každej sledovanej položke s možnosťou sledovania pokroku a správy stavu.
Vlastné hostovanie Yamtracku na VPS udržuje celú vašu históriu spotreby médií súkromnú bez sledovania tretími stranami. Integrácia s Jellyfinom umožňuje automatické sledovanie pozerania z vášho mediálneho servera, zobrazenie kalendára ukazuje plánované vydania a import z Trakt, MAL a AniList zjednodušuje migráciu z existujúcich služieb.
Kľúčové vlastnosti Yamtrack
Multimediálne sledovanie
Sledujte filmy, TV relácie, anime, manga, hry, knihy a komiksy na jednom jednotnom paneli so stavom pre každú položku.
Jellyfin integrácia
Automaticky označiť filmy a epizódy ako pozreté pri prehrávaní v Jellyfin bez manuálneho zaznamenávania.
Import z Trakt a MAL
Migrujte svoju existujúcu históriu pozerania z Trakt, MyAnimeList, AniList a iných služieb do Yamtrack niekoľkými kliknutiami.
Kalendár vydaní
Zobrazte si nadchádzajúce dátumy vydania sledovaných relácií, filmov a hier v kalendári, aby ste si naplánovali váš program sledovania.
Oznámenia o vydaní
Dostávajte upozornenia o nových epizódach a vydaniach cez Discord, Telegram alebo Slack pre akúkoľvek položku vo vašom zozname sledovaných položiek.
Prečo spustiť Yamtrack na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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