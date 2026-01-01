Nasaďte FossFLOW inštaláciu jedným kliknutím.
Prehliadačový izometrický nástroj na tvorbu diagramov s prioritou súkromia, určený na vizualizáciu infraštruktúry a systémovej architektúry.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť FossFLOW
FossFLOW je open-source Progresívna webová aplikácia (PWA) na vytváranie profesionálnych izometrických diagramov infraštruktúry priamo vo vašom prehliadači. Na rozdiel od cloudových nástrojov na tvorbu diagramov, ktoré ukladajú vašu architektonickú dokumentáciu na serveroch tretích strán, FossFLOW funguje výlučne na strane klienta. Vďaka automatickému ukladaniu každých 5 sekúnd, exportu JSON a podpore offline udržiava citlivé sieťové topológie a systémové návrhy neustále pod vašou kontrolou.
Nasadenie FossFLOW na vašom VPS pridáva perzistenciu diagramov na strane servera, takže diagramy prežijú relácie prehliadača a sú prístupné celému vášmu tímu z akéhokoľvek zariadenia — bez posielania súborov e-mailom alebo spoliehania sa na komerčné platformy podliehajúce zásadám uchovávania údajov a bezpečnostným narušeniam.
Kľúčové vlastnosti FossFLOW
Izometrické diagramovanie
Vytvorte izometrické diagramy v 3D štýle, ktoré znázorňujú rozloženia infraštruktúry, konfigurácie rackov a úrovne systémov jasnejšie ako ploché 2D diagramy.
Automatické ukladanie každých 5 sekúnd
Práca sa automaticky ukladá každých 5 sekúnd, čím sa eliminuje riziko straty pokroku počas dlhých diagramovacích relácií.
Offline Podpora
Vytvárajte a upravujte diagramy bez pripojenia na internet – všetko spracovanie prebieha vo vašom prehliadači bez potreby obojsmernej komunikácie so serverom.
Import a Export JSON
Zdieľajte diagramy ako prenosné súbory JSON alebo importujte existujúce diagramy na úpravu bez uzamknutia do proprietárneho formátu.
Bez potreby účtu
Aplikácia nevyžaduje používateľskú registráciu ani autentifikáciu, vďaka čomu je okamžite prístupná pre kohokoľvek z vášho tímu.
Prečo spustiť FossFLOW na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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