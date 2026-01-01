Nasaďte WatchState jedným kliknutím.
Vlastne hostený synchronizačný nástroj, ktorý udržiava históriu pozerania zosúladenú medzi backendmi Plex, Jellyfin a Emby.
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S čím sa dá postaviť WatchState
WatchState je open-source nástroj vytvorený pre domácnosti, ktoré prevádzkujú viac ako jeden mediálny server. Namiesto spoliehania sa na Trakt alebo iné služby tretích strán, komunikuje priamo s API Plex, Jellyfin a Emby, aby udržal stavy prehrávania, pozície obnovenia a históriu sledovania konzistentné naprieč každým backendom, ktorý pripojíte.
Samostatné hostovanie WatchState na vašom vlastnom VPS udržuje tokeny účtov, údaje o prezeraní a prevádzku webhookov úplne pod vašou kontrolou. Kontajner obsahuje webové UI na pridávanie backendov, podporuje synchronizáciu typu mnoho-k-mnohým alebo jednosmernú synchronizáciu a kombinuje plánované importy s udalosťami webhookov v reálnom čase, aby sa zmeny šírili v priebehu sekúnd.
Kľúčové vlastnosti WatchState
Viacbackendová synchronizácia
Synchronizujte stav sledovania mnohí k mnohým alebo jednosmerne naprieč servermi Plex, Jellyfin a Emby z jedného ovládacieho panela.
Aktualizácie riadené webhookmi
Prijímajte udalosti prehrávania, pozastavenia a zaznamenávania priamo z každého backendu, aby sa história sledovania šírila v priebehu sekúnd namiesto čakania na skenovanie.
Viacužívateľské identity
Priraďte viacerých používateľov naprieč rôznymi servermi k zdieľaným identitám a udržujte každého člena rodiny synchronizovaného bez kríženia histórií.
Prenosné zálohy
Exportujte celý stav prehrávania každého backendu do prenosného formátu, ktorý môžete neskôr obnoviť alebo migrovať na iný server.
Knižničné kontroly parity
Zistite nespárované, nesúladné alebo zastarané záznamy a odhaľte rozdiely medzi backendmi, aby ste mohli opraviť metadáta predtým, než spôsobia konflikty synchronizácie.
Zhoda ciest
Priraďte položky podľa zdieľaných mediálnych ciest, keď chýbajú alebo sú nespoľahlivé externé ID, ideálne pre knižnice rozložené na viacerých backendových systémoch.
Prečo spustiť WatchState na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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