Nasaďte Jitsi Meet jedným kliknutím.
Samoobslužná platforma pre videokonferencie s zdieľaním obrazovky, end-to-end šifrovaním a bez poplatkov za účastníka — alternatíva k Zoomu.
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S čím sa dá postaviť Jitsi Meet
Jitsi Meet je bezplatná, open-source platforma na videokonferencie, ktorá beží výhradne v prehliadači pomocou WebRTC, bez potreby doplnkov, aplikácií alebo účtov pre účastníkov. Vytvorená tímom, ktorý stojí za populárnou verejnou službou meet.jit.si a používaná spoločnosťou 8x8 v ich komerčnej cloudovej platforme, Jitsi Meet podporuje HD video, zdieľanie obrazovky, end-to-end šifrovanie, nahrávanie, živé vysielanie na YouTube, zdvihnuté ruky, ankety, breakout miestnosti a živé titulky už v základe.
Vlastné hostovanie Jitsi Meet na vašom vlastnom VPS poskytuje organizáciám a komunitám neobmedzené minúty stretnutí pre neobmedzený počet účastníkov, pričom každý audio a video stream je smerovaný vašou vlastnou infraštruktúrou namiesto prechodu cez SaaS tretej strany, ktorá by mohla zmeniť ceny, obmedziť šírku pásma alebo analyzovať metadáta stretnutí.
Kľúčové vlastnosti Jitsi Meet
Videohovory iba v prehliadači
Účastníci sa pripájajú z akéhokoľvek moderného prehliadača bez inštalácie softvéru, doplnkov alebo vytvárania účtov — zdieľajte URL a konferencie sa začnú okamžite.
Zdieľanie obrazovky a nahrávanie
Zdieľajte aplikácie, karty prehliadača alebo celé obrazovky počas hovorov, s voliteľným nahrávaním počas stretnutia a živým vysielaním na YouTube alebo iné koncové body RTMP.
End-to-end šifrovanie
Voliteľné E2EE pre individuálne hovory a stretnutia v malých skupinách udržiava zvukové a obrazové toky šifrované od odosielateľa k príjemcovi, dokonca aj zo samotného servera.
Diskusné miestnosti a ankety
Rozdeľte väčšie stretnutia do menších diskusných skupín, spúšťajte živé ankety, zdvíhajte ruky a používajte reakcie pre interaktívnu dynamiku konferencie.
Živé titulky a telefonické pripojenie
Voliteľná integrácia s Jigasi pre vytáčanie cez SIP a živé titulky sprístupňuje stretnutia telefonujúcim a účastníkom, ktorí potrebujú prepisy.
Bez ceny za používateľa
Hostite neobmedzený počet stretnutí s neobmedzeným počtom účastníkov na vašom vlastnom VPS – žiadne poplatky za účastníka, žiadne časové limity stretnutí, žiadne výzvy na upgrade.
Prečo spustiť Jitsi Meet na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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