Nasaďte Open WebUI jedným kliknutím.
Samoobslužné AI chatovacie rozhranie s RAG, podpora viacerých modelov a úplné súkromie — žiadne dáta neopúšťajú váš server.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Open WebUI
Open WebUI je komplexné, samo-hostované webové rozhranie pre veľké jazykové modely, ktoré funguje s Ollama, OpenAI a akýmkoľvek API kompatibilným s OpenAI. S viac ako 140 000 hviezdičkami na GitHub sa stalo poprednou open-source alternatívou ku cloudovým AI chatovacím službám, ponúkajúc moderný zážitok podobný ChatGPT s ochranou súkromia a kontrolou samo-hostingu.
Vstavaná generácia s rozšíreným vyhľadávaním vám umožňuje vytvárať znalostné bázy z vašich vlastných dokumentov, aby AI mohla odpovedať na otázky s kontextom z vašich dát. Hlasové volanie, generovanie obrázkov, integrácia webového vyhľadávania a volanie funkcií Pythonu dopĺňajú sadu funkcií, ktorá pokrýva individuálnych výskumníkov, vývojové tímy a podniky dbajúce na súkromie.
Kľúčové vlastnosti Open WebUI
Podpora Multi-LLM
Pripojte sa k Ollama, OpenAI alebo k akémukoľvek API kompatibilnému s OpenAI a prepínajte medzi modelmi v tej istej konverzácii.
Dokument RAG
Nahrajte dokumenty na vytvorenie vedomostnej bázy a nechajte AI odpovedať na otázky s kontextom čerpaným priamo z vašich súborov.
Integrácia webového vyhľadávania
Získajte informácie v reálnom čase od viac ako 15 poskytovateľov vyhľadávania priamo do konverzácií s AI bez opustenia rozhrania.
Generovanie hlasu a obrazu
Vstavaný prevod reči na text, prevod textu na reč a generovanie obrázkov prostredníctvom DALL-E, ComfyUI a AUTOMATIC1111.
Podniková autentifikácia
Podpora LDAP, SCIM 2.0 a OAuth spolu s riadením prístupu na základe rolí pre tímové a organizačné nasadenia.
Prečo spustiť Open WebUI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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