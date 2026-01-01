Nasaďte Huginn inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužná automatizačná platforma na vytváranie inteligentných monitorovacích agentov, ktorí sledujú web a konajú vo vašom mene.
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S čím sa dá postaviť Huginn
Huginn je open-source automatizačná platforma, ktorá vám umožňuje vytvárať agentov na monitorovanie webových stránok, sledovanie zmien dát, agregáciu obsahu a vykonávanie viacstupňových pracovných postupov — všetko na vašej vlastnej infraštruktúre. Predstavte si to ako samo-hostovaný IFTTT alebo Zapier bez obmedzení rýchlosti a bez poplatkov za predplatné. Agenti môžu sledovať udalosti, transformovať a smerovať dáta medzi službami, odosielať upozornenia a koordinovať komplexné procesy prostredníctvom vizuálneho webového rozhrania.
Spustenie Huginna na vašom VPS znamená, že automatizačné pracovné postupy sa vykonávajú spoľahlivo nepretržite s plným prístupom k interným systémom a súkromným dátovým zdrojom, ku ktorým sa cloudové automatizačné služby nemôžu dostať, pričom vaše API kľúče a obchodná logika zostávajú úplne pod vašou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti Huginn
Vlastný tvorca agenta
Vytvárajte monitorovacích a automatizačných agentov prostredníctvom vizuálneho rozhrania bez písania kódu, pripojením webových služieb a dátových zdrojov do pracovných postupov.
Monitorovanie webových stránok
Sledujte zmeny obsahu na akejkoľvek webovej stránke a spúšťajte akcie, keď klesnú ceny, objavia sa správy alebo sa zistia konkrétne kľúčové slová.
Naplánované vykonanie
Spúšťajte agentov podľa plánov typu cron alebo ich spúšťajte na základe udalostí, čím zaistíte, že časovo citlivé automatizácie nikdy nepremeškajú svoje časové okno.
Transformácia dát
Filtrovať, parsovať a preformátovať údaje medzi krokmi pomocou vstavaných transformačných agentov, ktoré spracúvajú vzory JSON, XML a regex.
Viacpoužívateľská podpora
Povolenia založené na rolách umožňujú tímom zdieľať a spolupracovať na automatizačných pracovných postupoch bez odhalenia citlivých poverení agenta.
Prečo spustiť Huginn na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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